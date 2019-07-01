تحذير من خطر يهدد 800 مليون مستخدم للإنترنت

الإثنين 08 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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حذرت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية من خطر يهدد نحو 800 مليون مستخدم للإنترنت وتحديدا نظام تشغيلها الأشهر في العالم "ويندوز 10".

وأشارت الشركة الأمريكية، وفقا لما نقلته مجلة "فوربس" الأمريكية، إلى وجود خطأ وثغرة خطيرة في نظام تشغيل "ويندوز 10"، والتي تتسبب في إيقاف تشغيل الحاسب الآلي بصورة متكررة.

وأوضحت "مايكروسوفت" أن الثغرة متعلقة بفتحة "USB-C"، والتي حصلت مؤخرا على تحديث لمنع اختراقها وحدوث أي عمليات تنصت لها.

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وكانت الشركة الأمريكية قد أطلقت تحديثا في أكتوبر/تشرين الأول 2018، من أجل علاج تلك الثغرة، ولكن وجدت أنها تسبب في إيقاف تشغيل الحاسب الآلي بصورة متكررة ومستمرة.

وأشارت "مايكروسوفت" إلى أن تلك الثغرة تسبب في تأخير تشغيل الجهاز 60 ثانية تقريبا، ثم إيقاف تشغيله بصورة كاملة.

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وطالبت "مايكروسوفت" بتنزيل آخر التحديثات الخاصة بـ"ويندوز 10" في مايو/أيار 2019.