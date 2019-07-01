موقع أمريكي يكشف دلالات انسحاب قوات الإمارات من «اليمـن» تحذير من خطر يهدد 800 مليون مستخدم للإنترنت قتل زوجته وشقيقها وأصاب ابنته.. تفاصيل جريمة بشعة اهتز لها الضمير اليمني مسؤول بارز في «الشرعية»يؤكد وجود خطران يحدقان بالامن القومي اليمني والسعودي تركيا.. استقالة أحد مؤسسي حزب اردوغان أمنية «مأرب» تنشر حصيلة التحقيقات الأولية بشأن أحداث المحافظة وتكشف عن من يقف وراء العناصر التخريبية صحيفة تتحدث عن أسبوع مزعج لحكام الإمارات ناطق عسكري يتحدث عن سبب تحول العمليات العسكرية لـ«ألوية العمالقة» من الهجوم الى الدفاع مؤتمر مأرب: مأرب تخضع لدولة القانون ويجب محاكمة من اعتدى على الدولة لماذا أستدعى الملك سلمان كبار الصحفيين والكتاب في المملكة إلى قصر السلام .. وماذا طلب منهم ؟
حذرت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية من خطر يهدد نحو 800 مليون مستخدم للإنترنت وتحديدا نظام تشغيلها الأشهر في العالم "ويندوز 10".
وأشارت الشركة الأمريكية، وفقا لما نقلته مجلة "فوربس" الأمريكية، إلى وجود خطأ وثغرة خطيرة في نظام تشغيل "ويندوز 10"، والتي تتسبب في إيقاف تشغيل الحاسب الآلي بصورة متكررة.
وأوضحت "مايكروسوفت" أن الثغرة متعلقة بفتحة "USB-C"، والتي حصلت مؤخرا على تحديث لمنع اختراقها وحدوث أي عمليات تنصت لها.
وكانت الشركة الأمريكية قد أطلقت تحديثا في أكتوبر/تشرين الأول 2018، من أجل علاج تلك الثغرة، ولكن وجدت أنها تسبب في إيقاف تشغيل الحاسب الآلي بصورة متكررة ومستمرة.
وأشارت "مايكروسوفت" إلى أن تلك الثغرة تسبب في تأخير تشغيل الجهاز 60 ثانية تقريبا، ثم إيقاف تشغيله بصورة كاملة.
وطالبت "مايكروسوفت" بتنزيل آخر التحديثات الخاصة بـ"ويندوز 10" في مايو/أيار 2019.