مسؤول بارز في «الشرعية»يؤكد وجود خطران يحدقان بالامن القومي اليمني والسعودي

الإثنين 08 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد مسؤول يمني بارز في الحكومة الشرعية، اليوم الاثنين 8 يوليو 2019 م وجود خطرين يهددان الامن القومي اليمني والسعودي، ويدعمهما قوى إقليمية في المنطقة.

وقال اللواء صالح سميع، محافظ محافظة المحويت، في منشور له على فيسبوك، " يتحدث الواقع اليمني ويقول بلغة واضحة لا خفاء فيها ولا لَبْس : أن الأمن القومي اليمني السعودي يواجه خطرين مُتَخَادِمَين ".

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وأضاف سُميع : إن الخطرين المهددين للأمن القومي "اليمني ـ السعودي" هما "خطر الحوثي المُتَبَنى والمدعوم من دولة ملالي طهران"، و "خطر الداعين إلى العودة لحدود الاستعمار البريطاني والإمام يحيى حميد الدين المتبنى والمدعوم من أولاد المرحوم زايد بن سلطان للأسف".

وتابع سميع ـ وهو معارض لسياسات أبو ظبي في اليمن ـ بالقول : "كم يتمنى العقلاء على محمد بن زايد أن يغادر الوهم ويستحضر الواقع ، وأن يدرك حقيقة : أن الأمن القومي لدول جزيرة العرب هو كل لا يتجزأ"