أمنية «مأرب» تنشر حصيلة التحقيقات الأولية بشأن أحداث المحافظة وتكشف عن من يقف وراء العناصر التخريبية

الإثنين 08 يوليو-تموز 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت اللجنة الأمنية في محافظة مأرب اليوم الإثنين 8 يوليو2019 م ، أن التحقيقات الأولية مع العناصر التخريبية المطلوبة قضائياً الذين تم ضبطهم خلال الحملة الأمنية الأخيرة كشفت عن ارتباط وثيق يجمعهم مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وأوضح البيان الصادر عن اللجنة الأمنية، والذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية - سبأ، أن التحقيقات أظهرت أن الجريمة المرتكبة بحق أفراد الأمن يوم الاثنين 1 يوليو2019م لم تكن حادثة عرضية وإنما كانت بترتيب وإعداد مسبق بالأفراد والسلاح .. مشيراً إلى أن ارتباط الجناة بالميليشيات الانقلابية جاء من خلال ضبط عناصر مسلحة مشاركة من بعض المديريات والمحافظات الأخرى، قامت بمهاجمة رجال الأمن في النقاط والمواقع الأمنية في منطقة مأرب القديم ومنطقة الخسيف والنقطة الأمنية بحي الشركة ونقاط أمنية أخرى .

ولفت البيان إلى أن الغرض كان زعزعة الأمن وإقلاق السكينة العامة لصالح الميليشيات الانقلابية التي ساندتهم بإطلاق صواريخ الكاتيوشا على المدينة مستهدفة الأحياء السكنية ومخيمات النازحين، وكذا إطلاق صاروخ باليستي على منزل محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة الذي يقع في منطقة آهلة بالسكان.

واشادت اللجنة الأمنية بكفاءة ضباط وافراد الحملة الأمنية التي اتسم عملها بضبط النفس،والتعامل وفق القانون ،وحرصها على إتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة لتفادي الخسائر العرضية في أرواح المدنيين ،أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية .. مثمنة الأمنية الموقف السياسي للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الإجتماعية والمواطنين الحريص على أمن واستقرار المحافظة، والإسهام الإيجابي المساند للسلطة المحلية .

وأهابت اللجنة بالمواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية والاسهام بفاعلية للحفاظ على الحالة التي تنعم بها المحافظة، كونها باتت ملاذاً آمنا لملايين اليمنيين .. معربة عن تقديرها الكبير لإهتمام ومتابعة القيادة السياسية والحكومة ممثلةً بفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، ووزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي.

وعبرت اللجنة عن شكرها وتقديرها لقيادة التحالف العربي على مواقفهم الأخوية وحرصهم على أمن واستقرار اليمن .. مترحمة على أرواح الشهداء من أفراد الحملة المشتركة، ومتمنية للجرحى الشفاء العاجل.