ناطق عسكري يتحدث عن سبب تحول العمليات العسكرية لـ«ألوية العمالقة» من الهجوم الى الدفاع

الإثنين 08 يوليو-تموز 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد الناطق الرسمي باسم قوات العمالقة، مأمون المهجمي اليوم الاثنين 8 يوليو2019 م ، إن "الهدنة التي التزمنا بها بعد مشاورات السويد نهاية العام الماضي، والتي ترتب عليها وقف العمليات العسكرية والغارات الجوية لقوات التحالف العربي في الساحل الغربي كانت هي المكسب الوحيد لميليشيا الحوثي في جبهة الساحل الغربي".

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الناطق المهجمي قولة : "أتاح توقف القتال في الساحل الغربي فرصة كبيرة جدا استطاعت خلالها ميليشيا الحوثي استقدام أسلحة نوعية إيرانية وتنفيذ أعمال إرهابية ضد دول الجوار وممر الملاحة الدولية، وتفخيخ مزيد من الزوارق البحرية، التي تستخدم لتنفيذ الأعمال الإرهابية ضد الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب والممرات الملاحية الدولية، وتهديد الأمن والسلم في المنطقة والعالم".

وحول المهام التي تقوم بها قوات العمالقة، قال المهجمي: "تقوم قوات العمالقة بالتصدي وكسر زحف مليشيات الحوثي في محاور الحديدة المختلفة بالساحل الغربي، حيث تأتي تلك الخروقات في ظل الهدنة المقررة، وفقا لتفاهمات السويد التي تم التوافق بين أطراف الصراع برعاية أممية، لم يتوقف الحوثيين لحظة عن انتهاك وكسر الهدنة بتلك الأعمال التي تؤكد أنهم لا يسعون للسلام في اليمن".

وتابع المهجمي: "قواتنا تقوم بصد الهجوم ونزع الألغام والعبوات الناسفة، التي حصدت أرواح آلاف المدنيين في المناطق التي تم تحريرها، وتفكيك الألغام البحرية والبرية"