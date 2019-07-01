مؤتمر مأرب: مأرب تخضع لدولة القانون ويجب محاكمة من اعتدى على الدولة لماذا أستدعى الملك سلمان كبار الصحفيين والكتاب في المملكة إلى قصر السلام .. وماذا طلب منهم ؟ شابة سعودية ذهبت للمول ببنطال وبدون عباية وأمير سعودي يتدخل .. فيديو حمد المزروعي ينشر صورة مُهينة لـمحمد صلاح..وأسامة جاويش يفحمه بالرد أندري راجولينا يخطف الأضواء في اليوم التاريخي لمدغشقر بأمم أفريقيا مأرب تشيع مجموعة من شهداء الحملة الأمنية على الخارجين على القانون البنك المركزي يستلم 20 حاوية من الأموال المطبوعة في الخارج وقيادة البنك تطمئن المواطنين ”التحالف“ يعلق لأول مرة على انسحاب القوات الاماراتية من اليمن ومسؤول يكشف موقف السعودية من الانسحاب استخبارات فرنسية: الامارات لم تنسحب من اليمن وهذا ما تخطط له الوكيل ”نادية عبدالله“ تعقد اتفاقا مع مركز المرأة للبحوث بجامعة ”عدن“
قال نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب سعود اليوسفي ان "محافظة مأرب تخضع لدولة النظام والقانون".
وأكد في مداخلة مع قناة ”اليمن اليوم“ ان الحملة الأمنية "استندت الى شواهد واضحة وان من اعتدى على الدولة يجب أن يُحاكم".
وأضاف ”لا صحة لوجود استهداف لكل الأشراف"، مؤكدا ان "المطلوبون هم اشخاص يعدون بالأصابع وليس هناك اتهام للناس بشكل عام".
وأشار اليوسفي الى ان الاشراف جزء من المجتمع "اخواننا ومننا وفينا".
وقال ”نحن نسمع ما يقال في الإعلام لكن نؤكد أن محافظة مأرب تخضع لدولة النظام والقانون وتوجيهات رئيس الجمهورية“.
ولفت الى ان المحافظ سلطان العرادة هو من صرح باستقبال أعضاء المؤتمر الشعبي بعد استشهاد الزعيم علي عبدالله صالح ورتب وضعهم.
وعن تواجد المؤتمر الشعبي العام في مأرب قال اليوسفي: نحن متواجدون في كل الهيئات الإدارية للسلطة المحلية، و75% من الهيئات الإدارية للمجالس المحلية في المديريات للمؤتمر، كما أن محافظ المحافظة عضو لجنة دائمة رئيسي في المؤتمر الشعبي العام، ولدينا 4 وكلاء مؤتمر شعبي".
ونجحت حملة أمنية يوم الجمعة في القبض على عدد من المطلوبين المتهمين في مقتل عناصر من جنود الأمن منطقة "مفرق السد" جنوب مدينة مأرب يوم الاثنين الماضي.