مؤتمر مأرب: مأرب تخضع لدولة القانون ويجب محاكمة من اعتدى على الدولة لماذا أستدعى الملك سلمان كبار الصحفيين والكتاب في المملكة إلى قصر السلام .. وماذا طلب منهم ؟ شابة سعودية ذهبت للمول ببنطال وبدون عباية وأمير سعودي يتدخل .. فيديو حمد المزروعي ينشر صورة مُهينة لـمحمد صلاح..وأسامة جاويش يفحمه بالرد أندري راجولينا يخطف الأضواء في اليوم التاريخي لمدغشقر بأمم أفريقيا مأرب تشيع مجموعة من شهداء الحملة الأمنية على الخارجين على القانون البنك المركزي يستلم 20 حاوية من الأموال المطبوعة في الخارج وقيادة البنك تطمئن المواطنين ”التحالف“ يعلق لأول مرة على انسحاب القوات الاماراتية من اليمن ومسؤول يكشف موقف السعودية من الانسحاب استخبارات فرنسية: الامارات لم تنسحب من اليمن وهذا ما تخطط له الوكيل ”نادية عبدالله“ تعقد اتفاقا مع مركز المرأة للبحوث بجامعة ”عدن“
استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة اليوم، وزير الإعلام تركي بن عبد الله الشبانة، ورؤساء الهيئات الإعلامية ومجالس إدارات وتحرير الصحف، وهيئة الصحفيين والكتاب.
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أفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" بأن الجميع "استمع خلال الاستقبال إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين حول أهمية الإعلام ودوره في إبراز المكانة اللائقة للمملكة بوصفها بلد الحرمين الشريفين، ومهبط الرسالة، وما تقدمه من خدمات وتسهيلات لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم".
وأكد الملك سلمان "ضرورة بذل المزيد من الجهود لنقل رسالة المملكة وجهودها وإسهاماتها البناءة بمختلف المجالات إقليميا ودولياً".