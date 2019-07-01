لماذا أستدعى الملك سلمان كبار الصحفيين والكتاب في المملكة إلى قصر السلام .. وماذا طلب منهم ؟

الإثنين 08 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 536

استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة اليوم، وزير الإعلام تركي بن عبد الله الشبانة، ورؤساء الهيئات الإعلامية ومجالس إدارات وتحرير الصحف، وهيئة الصحفيين والكتاب.

قارب بحرية إيرانية يحاول إيقاف النيران المشتعلة في ناقلة النفط بعد أن تعرضت للهجوم في خليج عمان، 13 يونيو/حزيران 2019

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" بأن الجميع "استمع خلال الاستقبال إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين حول أهمية الإعلام ودوره في إبراز المكانة اللائقة للمملكة بوصفها بلد الحرمين الشريفين، ومهبط الرسالة، وما تقدمه من خدمات وتسهيلات لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم".

وأكد الملك سلمان "ضرورة بذل المزيد من الجهود لنقل رسالة المملكة وجهودها وإسهاماتها البناءة بمختلف المجالات إقليميا ودولياً".