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شابة سعودية ذهبت للمول ببنطال وبدون عباية وأمير سعودي يتدخل .. فيديو

الإثنين 08 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب
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وصف الأمير سطام بن خال آل سعود، اليوم فتاة "الرياض بارك" والتي ذهبت إلى المول بدون عباية بأنها باحثة عن الشهرة.

وكتب بن خالد على حسابه في تويتر : " الباحثين عن الشهرة وأمثالها كثير.. ما حدث بالرياض بارك قبل يومين من تصرف غير مبرر قامت به أحد الفتيات بالذهاب إلى المول بدون عباية هو عمل مستفز لا يقبله أحد .. وهي تبحث عن الشهرة بكل وسيلة وطريقة وتسيء لنفسها وأهلها ".

وأضاف : " مثل هذه التصرفات يجب أن يتم عقابها لأنها تعارض الآداب العامة بالمجتمع".

يذكر أن الفتاة مشاعل بنت عبد العزيز، قد تسببت في موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها فيديو كشفت فيه عن منعها من دخول مركز تجاري في العاصمة السعودية الرياض بسبب ملابسها.

وقامت الشابة السعودية بنشر مقطع فيديو متسائلة عن سبب منعها خصوصًا ، أن ملابسها محتشمة ولم تكشف عن أي جزء، وبعد نشرها الفيديو قامت إدارة المول بتقديم اعتذار لمشاعل مؤكدين أن القانون هو السبب.

وأثارت هذه الحادثة ردود فعل واسعة جدًا، فالبعض عبر عن استيائه لما تعرضت له مشاعل خصوصًا بعد التطورات التي شهدتها السعودية مؤخرًا، فيما هاجمها البعض مُعتبرين أن العباءة والحجاب كانت ولا زالت رمز ديني يجب احترامه.

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