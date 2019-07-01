حمد المزروعي ينشر صورة مُهينة لـمحمد صلاح..وأسامة جاويش يفحمه بالرد

الإثنين 08 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشر المدون الإماراتي الشهير حمد المزروعي، صورة مُهينة للاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي.

وأدخل "المزروعي" خاصية الفوتوشوب على الصورة ليظهر " صلاح" يقف بمؤخرة كبيرة، وعلق عليها ": مبروك لـ منتخب الجزائر التأهل.. اللي مسوي هذا الفوتوشوب مطلوب حي ولا ميت".

وهو ما فتح عليه باب هجوم كبير بس إهانة للنجم العالمي، بينما كان من ضمن المعلقين الإعلامي المصري الذي يعمل بقنوات معارضة من الخارج أسامة جاويش، والذي أفحمه برد نال إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ورد عليه "جاويش" قائلًا ": يا غلام .. لو عالكرة فأحب أرسلك تحية قطرية رباعية في الشباك الإماراتية.. ولو عالأخلاق فمثلك لا يعرف لهذه الكلمة معنى.. ولو عالفوتوشوب فحسابك هذا الكل يعرف أنه فوتوشوب يكتب من خلاله محمد بن زايد ما يريد". واختتم موجهًا حديثًا لـ"حمد المزروعي" ": يا غلام لا تتمسح في الجزائر فلديهم ثورة مجيدة يريد صاحب حسابك أن يدمرها".