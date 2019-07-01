مؤتمر مأرب: مأرب تخضع لدولة القانون ويجب محاكمة من اعتدى على الدولة لماذا أستدعى الملك سلمان كبار الصحفيين والكتاب في المملكة إلى قصر السلام .. وماذا طلب منهم ؟ شابة سعودية ذهبت للمول ببنطال وبدون عباية وأمير سعودي يتدخل .. فيديو حمد المزروعي ينشر صورة مُهينة لـمحمد صلاح..وأسامة جاويش يفحمه بالرد أندري راجولينا يخطف الأضواء في اليوم التاريخي لمدغشقر بأمم أفريقيا مأرب تشيع مجموعة من شهداء الحملة الأمنية على الخارجين على القانون البنك المركزي يستلم 20 حاوية من الأموال المطبوعة في الخارج وقيادة البنك تطمئن المواطنين ”التحالف“ يعلق لأول مرة على انسحاب القوات الاماراتية من اليمن ومسؤول يكشف موقف السعودية من الانسحاب استخبارات فرنسية: الامارات لم تنسحب من اليمن وهذا ما تخطط له الوكيل ”نادية عبدالله“ تعقد اتفاقا مع مركز المرأة للبحوث بجامعة ”عدن“
شيع اليوم بمدينة مارب جثمان نائب مدير شرطة مديرية مدينة مأرب، الشهيد المقدم مجاهد مبخوت الشريف، وخمسة من أفراد الأمن اليوم الاثنين، إلى مقبرة المدينة في موكب جنائزي مهيب.
وقد أدى جموع من المصلين الصلاة على الشهداء في المدرسة الخاصة، حيث أدى الشيخ مبخوت الشريف، والد الشهيد مجاهد الصلاة على الشهداء.
وحضر مراسم التشييع محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة، وقيادات أمنية بالمحافظة وعسكرية، وقيادات من السلطة المحلية، وعدد من زملاء الشهداء.
واستشهد المقدم مجاهد الشريف، وزملائه الجنود، خلال تأديتهم لواجبهم في ملاحقة مسلحين خارجين عن القانون بعد أن هاجموا نقطة أمنية وقتلوا اثنين من عناصر الأمن الاثنين الماضي.
ومجاهد مبخوت بن عبود الشريف، من مواليد ١٩٨٦م محافظة مأرب، بكلوريوس شريعة وقانون، متزوج وله خمسة أولاد ذكور، شارك في معارك عدة ضد مليشيا الحوثي أبرزها في الجوف في 2011، وأحد القادة الميدانيين لمعركة مفرق الجوف، وشارك في القتال بجبهة صرواح، وقائد جبهة القطاع الشرقي لمنطقة الفاو عام 2015، وقائد سرية اقتحام مأرب القديمة في اكتوبر 2015، الذي تكلل بطرد الحوثيين من ضواحي مأرب.
وكان قد صدر قرار بتكليفه نائبا لمدير قسم شرطة المدينة، واستشهد وهو يقود حملة لملاحقة العناصر الخارجة عن القانون في 3 يوليو 2019، بمنطقة مأرب القديمة.