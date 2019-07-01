مأرب تشيع مجموعة من شهداء الحملة الأمنية على الخارجين على القانون

الإثنين 08 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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شيع اليوم بمدينة مارب جثمان نائب مدير شرطة مديرية مدينة مأرب، الشهيد المقدم مجاهد مبخوت الشريف، وخمسة من أفراد الأمن اليوم الاثنين، إلى مقبرة المدينة في موكب جنائزي مهيب.

وقد أدى جموع من المصلين الصلاة على الشهداء في المدرسة الخاصة، حيث أدى الشيخ مبخوت الشريف، والد الشهيد مجاهد الصلاة على الشهداء.

وحضر مراسم التشييع محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة، وقيادات أمنية بالمحافظة وعسكرية، وقيادات من السلطة المحلية، وعدد من زملاء الشهداء.

واستشهد المقدم مجاهد الشريف، وزملائه الجنود، خلال تأديتهم لواجبهم في ملاحقة مسلحين خارجين عن القانون بعد أن هاجموا نقطة أمنية وقتلوا اثنين من عناصر الأمن الاثنين الماضي.

ومجاهد مبخوت بن عبود الشريف، من مواليد ١٩٨٦م محافظة مأرب، بكلوريوس شريعة وقانون، متزوج وله خمسة أولاد ذكور، شارك في معارك عدة ضد مليشيا الحوثي أبرزها في الجوف في 2011، وأحد القادة الميدانيين لمعركة مفرق الجوف، وشارك في القتال بجبهة صرواح، وقائد جبهة القطاع الشرقي لمنطقة الفاو عام 2015، وقائد سرية اقتحام مأرب القديمة في اكتوبر 2015، الذي تكلل بطرد الحوثيين من ضواحي مأرب.

وكان قد صدر قرار بتكليفه نائبا لمدير قسم شرطة المدينة، واستشهد وهو يقود حملة لملاحقة العناصر الخارجة عن القانون في 3 يوليو 2019، بمنطقة مأرب القديمة.