الوكيل ”نادية عبدالله“ تعقد اتفاقا مع مركز المرأة للبحوث بجامعة ”عدن“

الإثنين 08 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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التقى وكيل قطاع المرأة بوزارة الشباب والرياضة د. نادية عبدالله، اليوم الاثنين 8 يوليو/تموز، بمدير مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن بديوان الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن.

وفي اللقاء ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون بين قطاع المرأة بوزارة الشباب والرياضة ومركز البحوث والتدريب بجامعة عدن وفرص امكانية إقامة أنشطة نسوية مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة عدن.

وبحث اللقاء تمكين المرأة في مؤسسات المجتمع المدني واشراكها في الالعاب الرياضية كونها شريك أساسي في المجتمع.

وخرج اللقاء باتفاق اولي على اقامة انشطه مشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومركز البحوث والتدريب بجامعة عدن خلال الايام القادمة في تنمية المرأة وتمكينها اقتصاديا وفي تفعيل الانشطه الرياضيه النسوية داخل الجامعة.