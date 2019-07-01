”علي محسن الأحمر“ يصدر توجيهات عاجلة تهم المغتربين اليمنيين

الإثنين 08 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، الاثنين 8 يوليو/تموز، وزير شؤون المغتربين علوي بافقيه، واطلع على سير العمل في الوزارة وتفاصيل عن أوضاع الجاليات اليمنية في بلدان الاغتراب.

وأكد نائب الرئيس اهتمام القيادة السياسية بالعمل على منح المغتربين اليمنيين في الدول الشقيقة والصديقة مختلف التسهيلات وتعزيز علاقات التعاون بين مختلف الدول بما ينعكس إيجاباً على وضع المغترب اليمني.

وأكد ”الأحمر“ بان المواطن اليمني في دول الاغتراب ”جسد نماذج رائعة في تمثيل بلادنا وفي العمل والصبر والتفاني والاستفادة من التجارب الأخرى وشكل ولا يزال ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ورافداً مهماً للمواطنين الذين يعانون بشدة جراء انقلاب ميليشيا الحوثي الإيراني“.

ووجه بمضاعفة الجهود لتلبية احتياجاتهم وتلمس أحوالهم وتذليل الصعاب أمامهم وتكثيف التواصل والتنسيق بالجهات المختصة لمختلف الدول، بحسب وكالة ”سبأ“.

من جانبه، نوه وزير المغتربين إلى عدد من المواضيع والزيارات المختلفة التي اطلع من خلالها على أوضاع الجاليات اليمنية، معبراً عن التقدير لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية.