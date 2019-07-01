”التحالف“ يعلن عن هجوم حوثي خطير في البحر الأحمر

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين 8 يوليو/تموز، إحباط هجوم لميليشيا الحوثي على سفينة تجارية في البحر الأحمر.
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن القوات البحرية للتحالف تمكنت صباح اليوم، من إحباط محاولة إرهابية من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع blue fish .
وأضاف المالكي أن قوات التحالف رصدت القارب المسير أثناء تحركه وتم اعتراضه وتدميره.
وشدد المالكي على أن تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يعد عملاً إرهابياً خطيراً.
وأكد أن قوات التحالف ماضية في تحييد كافة القدرات العدائية الإرهابية للميليشيا الحوثية.