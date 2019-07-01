رسالة مفاجئة من زوجة «مرسي» .. جعلتني أميرة وصاحبة سمو

الإثنين 08 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كتبت زوجة الرئيس المصري الراحل الدكتور "محمد مرسي" رسالة مفاجئة جديدة لزوجها الراحل، وصفته خلالها بـ"الشهيد".

وخاطبت "نجلاء مرسي"، زوجها، قائلة عبر حسابها على "فيسبوك": "جعلتني أميرة وصاحبة سمو، وكل الدنيا بيدي يوم جمع الله بيني وبينك مرسي الحبيب الشهيد السعيد"

وسبق أن نعت "نجلاء" أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، قائلة: "نحتسب زوجي الرئيس محمد مرسي عند الله من الشهداء، وعند الله تجتمع الخصوم".

وفي يونيو الماضي، فارق "مرسي" الحياة أثناء جسة محاكمته، بعد تعرضه لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على أثرها، وسط اتهامات للسلطات المصرية بتعمد قتله عبر إهماله طبيا، فيما تنفي القاهرة ذلك وتزعم أنها توفر الرعاية الطبية الكافية لجميع السجناء دون تمييز.

وكان الرئيس الراحل رهن الاعتقال منذ الإطاحة به في يوليو 2013، بقيادة وزير الدفاع آنذاك، الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، بعد عام واحد من انتخابه، إثر تظاهرات مطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.