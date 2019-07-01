الإمارات تعلن رسميا انسحابها من اليمن والقوات السعودية تبدء بالانتشار في الساحل الغربي

الإثنين 08 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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نقلت وكالة "فرانس برس"، الاثنين 8 يوليو/تموز، أول تأكيد رسمي إماراتي عن نية أبوظبي سحب قواتها من اليمن، فيما تحدثت تقارير اعلامية عن بدء القوات السعودية بالانتشار في الساحل الغربي.



وبحسب الوكالة الفرنسية فإن مسؤولاً إماراتياً كبيرا، قال إنّ بلاده تقوم بعملية سحب لقواتها في اليمن ضمن خطة "إعادة انتشار" لأسباب "إستراتيجية وتكتيكية"، موضحا أن أبوظبي تعمل على الانتقال من "إستراتيجية عسكرية" إلى خطة تقوم على تحقيق "السلام أوّلا".



وأوضح المسؤول في حديث لصحافيين في دبي مفضّلا عدم الكشف عن هويته "هناك انخفاض في عديد القوات لأسباب إستراتيجية في الحديدة (غرب) وأسباب تكتيكية في مناطق أخرى"، مضيفا "الأمر يتعلّق بالانتقال من (...) إستراتيجية القوة العسكرية أولا إلى إستراتيجية السلام أولا".

مسؤول عسكري في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قال إنّ الإمارات "أخلت معسكر الخوخة جنوب الحديدة تماما وسلّمته قبل أيام لقوات يمنية، وسحبت جزءا من أسلحتها الثقيلة".



وتابع "لكنها (القوات الإماراتية) لا تزال (...) تدير الوضع العسكري في الساحل الغربي بشكل كامل مع القوات اليمينة ضمن عمليات التحالف بقيادة السعودية".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" كشفت في وقت سابق أن الإمارات تخطط منذ حوالي العام لسحب معظم قواتها من الحملة التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن، مبينة أن أبوظبي تسعى للخلاص من حرب جلبت لها معارضة كبيرة في واشنطن وخشية انتقام إيراني حال حدوث مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة.



وبحسب الصحيفة فإنه بالأسابيع الأخيرة، بدأت أبوظبي بسحب الدبابات وطائرات الهليكوبتر الهجومية خارج اليمن، وفقا لمسؤولين غربيين.

وأضاف المسؤولون أنها سحبت أيضًا مئات الجنود من ساحل البحر الأحمر، بمن فيهم الذين وُجِدوا بمدينة الحديدة الساحلية التي تعد البوابة الرئيسية للبلاد في ما يخص المساعدات الإنسانية.

الى ذلك، نقلت فضائية ”يمن شباب“ عن مصدر مطلع حديث عن بدء القوات السعودية باستلام الساحل الغربي، بعد انسحاب القوات الاماراتية.

وقال المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن هويته-، إن "القوات السعودية بدأت فعليا الأسبوع الماضي، باستلام ملف الساحل الغربي من القوات الإماراتية، التي بدأت بالانسحاب تدريجيا".

ولفت إلى أن قوات عسكرية سعودية وأخرى سودانية إلى جانب القوات اليمنية ستحل محل القوات الإماراتية في جبهات الساحل الغربي الممتدة من مدينة المخا غربي تعز إلى جنوب مدينة الحديدة.