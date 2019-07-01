شاهد بالفيديو ... امرأة تبث مقطع فيديو يثير جدلا واسعا في المجتمع السعودي هكذا ردت الامارات على أخبار انسحابها من اليمن دولة خليجية تقوم بطرد العزاب من الشقق شباب سعودي يفاجئ إمام الحرم السابق بقوله .:«تُب إلى الله».. والأمام يرد عليه ؟ الجزائر تتألق وتحجز أول مقعد للعرب في ربع نهائي كأس أفريقيا الزبيدي والحوثي.. تناسق الطموحات والسير في الطريق الملغوم الداخل الحوثي.. صراعات وخيانات وكثير من الانقلابات نساء يفتتن الأحجار في اليمن تحركات حوثية مشبوهة لحوثنه شركات الاتصالات اليمنية الميليشيا تستخدم المقرات الأممية ثكنات عسكرية
أثار مقطع فيديو بثته امرأة سعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الغضب والجدل في المجتمع السعودي.
ويظهر مقطع الفيديو المصور داخل منزل، امرأة سعودية وهي تضرب ابنتها بطريقة عنيفة وتتلفظ بألفاظ نابية.
الأمر الذي تطلب تدخل السلطات السعودية للقبض على المرأة، حيث غرد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، قائلا "نرجو من لديه معلومات عن حالة عنف، التواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري على الرقم 1919".
وأطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من منتقدي تصرف الأم هشتاغ #نطالب بالقبض على ام جوجر، بسبب تصرفها تجاه ابنتها، بينما دافع آخرون عن الأم وأن من حقها تربي ابنتها بالطريقة المناسبة.
الفيديو، الذي أثار جدلا في السعودية
يشار إلى أن امرأة نشرت عبر حساب ابنتها "جوجو" على "سناب جات" مقطع فيديو امرأة منفعلة تسب ابنتها واصفة إياها بـ"المفلوتة" مطالبة صديقات ابنتها بالابتعاد عنها.