الجزائر تتألق وتحجز أول مقعد للعرب في ربع نهائي كأس أفريقيا

الإثنين 08 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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حقق المنتخب الجزائري فوزا عريضا على نظيره الغيني بثلاثة أهداف نظيفة، ليحجز أول مقعد للعرب في الدور ربع النهائي.

فعلى أرضية ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية، القاهرة، تقدم المنتخب الجزائري عند الدقيقة 24 عبر يوسف البلايلي، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، عزز "محاربو الصحراء" تقدمهم بالهدف الثاني عبر رياض محرز، عند الدقيقة 57، قبل أن يضيف البديل آدم وناس الهدف الثالث عند الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة حجزت الجزائر مقعدا لها في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا، ليكون أول مقعد للعرب بعد خروج المغرب ومصر من دور الـ16.