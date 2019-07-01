الجزائر تتألق وتحجز أول مقعد للعرب في ربع نهائي كأس أفريقيا الزبيدي والحوثي.. تناسق الطموحات والسير في الطريق الملغوم الداخل الحوثي.. صراعات وخيانات وكثير من الانقلابات نساء يفتتن الأحجار في اليمن تحركات حوثية مشبوهة لحوثنه شركات الاتصالات اليمنية الميليشيا تستخدم المقرات الأممية ثكنات عسكرية رئيس المجلس العسكري «السوداني» يطلق تصريحات جديدة بشأن قوات بلادة المتواجدة في «اليمـن» هل يعتزل صلاح دولياً على خطى ميسي؟ حسابات فلكية تكشف عن موعد عيد الأضحي هذا هو سر زيادة معدلات الطلاق وتأخر الزواج في السعودية
حقق المنتخب الجزائري فوزا عريضا على نظيره الغيني بثلاثة أهداف نظيفة، ليحجز أول مقعد للعرب في الدور ربع النهائي.
فعلى أرضية ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية، القاهرة، تقدم المنتخب الجزائري عند الدقيقة 24 عبر يوسف البلايلي، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.
وفي الشوط الثاني، عزز "محاربو الصحراء" تقدمهم بالهدف الثاني عبر رياض محرز، عند الدقيقة 57، قبل أن يضيف البديل آدم وناس الهدف الثالث عند الدقيقة 82.
وبهذه النتيجة حجزت الجزائر مقعدا لها في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا، ليكون أول مقعد للعرب بعد خروج المغرب ومصر من دور الـ16.