  الميليشيا تستخدم المقرات الأممية ثكنات عسكرية

الإثنين 08 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي باستخدام مباني الأمم المتحدة للهجوم على مواقع القوات المشتركة في مدينة الحديدة،.

وقال اللواء صغير بن عزيز، رئيس الفريق الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الأممية في الحديدة إن ميليشيا الحوثى تستخدم مباني الأمم المتحدة لاستهداف القوات المشتركة على خطوط التماس وسط المدينة. وطلب اللواء بن عزيز من الجنرال مايكل لوليسغارد رئيس اللجنة في رسالة رسمية زيارة المناطق المتضررة من قصف الميليشيات في المناطق المحررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الخروقات المتكررة في الحديدة،.

وأوضح أن الميليشيا شنت هجوماً على مواقع القوات المشتركة بالمدفعية والدبابات والعربات المدرعة وباستخدام منشآت ومباني الأمم المتحدة كمنصات مدفعية في المدينة على مرأى ومسمع من أعضاء لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الأممية، بالإضافة إلى خروقات أخرى للميليشيات بالهجوم على القوات الحكومية فى منطقة المثلث ومدينة الصالح.

الهجوم

وأوضح بن عزيز إلى أن الهجوم الحوثى أسفر عن مقتل عشرة وإصابة عشرين آخرين من القوات المشتركة المتواجدة فى المناطق المحررة. وأكد أن الفريق الحكومي طلب في أكثر من مرة من البعثة الأممية توفير فريق ووسائل مراقبة فعالة للقيام بدورها في مناطق التماس حتى يتم الانتهاء من عملية إعادة الانتشار، وفق اتفاق استوكهولم، مشيراً إلى أن بعثة الأمم المتحدة لا تمتلك الإمكانية والقدرة على مراقبة وقف إطلاق النار في المحافظة بالكامل، وهو ما يجعل الميليشي تستثمر هذا الغياب بشن هجومها على مواقع القوات الحكومية.