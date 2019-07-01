رئيس المجلس العسكري «السوداني» يطلق تصريحات جديدة بشأن قوات بلادة المتواجدة في «اليمـن»

الإثنين 08 يوليو-تموز 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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قال رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان اليوم السبت أن استمرار قوات بلادة في اليمن «مرهون بتقييم الشركاء في التحالف العربي لمسار العمليات العسكرية والسياسية».

وتابع في مقابلة تلفزيونية: «هذا قرار اتُخذ من قبل المنظومات الإقليمية والعربية، والجهات العسكرية تراجعه باستمرار».

وأكد البرهان الحرص على إقامة علاقات جيدة مع جميع الدول الصديقة لبلاده.