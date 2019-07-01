تعرف على الهدف الدائم «للحوثيين» بـ«السعودية»

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دأبت مليشيات الحوثي الانقلابية على استهداف مطار أبها السعودي، التابع لمنطقة عسير، قريبا من الحدود اليمنية.
والمطار مدني وتديره الهيئة العامة للطيران المدنية السعودية، إلا أن فيه مبنى للقوات الجوية، ويقول الحوثيين إنهم يستهدفون أهدافا "عسكرية" هناك، ويطلبون من المدنيين الابتعاد عنها.
وبحسب التحالف فقد استهدف الحوثيون المطار ثلاث مرات ألحقوا فيها أضرارا بالمطار، وقتيلا مدنيا، وعددا من الإصابات، غير أن الحوثيين أعلنوا رقما أكبر من ذلك.
وكان أول استهداف في 12 حزيران/ يونيو الماضي، تسبب بإصابة 26 مدنيا، والثاني في 23 من الشهر نفسه، وأوقع قتيلا لمقيم من الجنسية السورية وإصابة 7 آخرين، والأخير في 2 تموز/ يوليو 2019 وأوقع 8 إصابات.
ويبعد المطار 100 كم عن أقرب نقطة من الحدود الشمالية اليمنية