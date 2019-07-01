مسؤول حكومي يتحدث عن خطوة عملية ورائده ضد«الحوثيين»

الأحد 07 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن وزير الاعلام معمر الارياني اليوم الأحد 7 يوليو 2019 م إعادة بث إذاعة صعدة اف ام كإذاعة محلية تهتم بقضايا المحافظة بشكل خاص واليمن بشكل عام.

ويأتي إعادة تشغيل الإذاعة لمواكبة انتصارات الشرعية في مواجهة مليشيا الحوثي والمشروع الإيراني في اليمن .

وقال الارياني "ان المعركة الإعلامية في محافظة صعدة محورية باعتبار المحافظة كانت ولا زالت تمثل معقلاً للمليشيا والمنطلق لأعمالهم الانقلابية والتخريبية ومحاولاتهم غسل العقول وتجريد الشعب اليمني من هويته والإساءة لتاريخه وحضارته".

وأضاف ان " إذاعة صعدة خطوة عملية ورائده في كسر احتكار وسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية على مجمل الاثير الإذاعي في المناطق التي لازالت تحت سيطرتها وبالتالي فان اذاعة صعده وهي تعلن انطلاقتها تدرك حجم المسئولية بل والآمال والطموحات التي يتطلع لها ابناء اليمن وذلك من خلال التعبير الصادق عن معاناة تلك المناطق والاهتمام بقضاياها واطلاع العالم على حجم جرائم الميليشيا بحق أبناء المحافظة وتعريه الفكر الامامي ".