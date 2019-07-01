تقدم جديد ومتسارع لقوات «الجيش» في هذه الجبهة

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تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الأحد 7 يوليو 2019 م من تحرير مواقع جديدة في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وذكر موقع الجيش سبتمبر نت بان قوات الجيش تمكنت من تحرير ، مناطق "حبيل القراعيات"، و"حبيل الحريوه"، و"حبيل الباطنه"، غرب جبهة الشخب في مديرية قعطبة، عقب مواجهات خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية التي لاذت بالفرار.
وتواصل قوات الجيش، في الأثناء، تقدمها نحو منطقة سليم غربي مديرية قعطبة.
وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية وأسر ثلاثة من عناصرها، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.