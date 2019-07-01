غارات مكثفة للتحالف تستهدف أهم معسكرات التدريب التابعة للحوثيين وسط اليمن

الأحد 07 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد 7 يوليو/تموز، غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات الحوثيين في أحد المعسكرات بمحافظة إب (وسط اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن "مقاتلات التحالف شنت 4 غارات جوية على تجمعات للحوثيين في معسكر الحمزة الكائن بمديرية السبرة جنوب شرق المحافظة، دون معرفة الخسائر الناجمة عن القصف".

وتأتي هذه الغارات بعد يومين على غارات جوية مماثلة استهدفت مواقع الحوثيين في المعسكر.

واستهدفت مقاتلات التحالف هذا المعسكر الذي يقع على الخط الرابط بين محافظتي إب والضالع، عشرات المرات، حيث يعتبر من أهم معسكرات التدريب الحوثية الذي تستعين به في تسيير عملياتها العسكرية في محافظات تعز والضالع والحديدة.