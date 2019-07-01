مؤثر.. في ظهور نادر الأمير محمد بن نايف يبكي بحرقة لوداع والدته – فيديو

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انتشر مقطع فيديو مؤثر، والذي يظهر الأمير محمد بن نايف وهو يبكي متأثرا بفراق والدته.
وبحسب ما نشره موقع صحيفة المناطق فإن الفيديو يظهر الأمير محمد بن نايف يبكي متأثرا على وداع والدته الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بعد تشييع الجنازة.
ونعى الديوان الملكي السعودي في بيان له، وفاة الأميرة الجوهرة، موضحاً أنه سيصلى عليها بعد صلاة مغرب الجمعة في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
ولم يعلن عن عمر الراحلة غير أنها توفيت مسنة بعد معاناة مع المرض في الفترة الأخيرة.
ونشر الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود تغريدة أعلن فيها نبأ الوفاة داعيًا لها بالرحمة والمغفرة.
وقال في تغريدته: "إنا لله وانا اليه لراجعون انتقلت الى رحمة الله تعالى والدتنا الصالحة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد والدة سيدي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اسأل الله أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها الفردوس الأعلى.. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرًا منها".