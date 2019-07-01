تفاصيل مروعه.. يمني يقتل والده وشقيقه والسبب لا يُصدّق ”لوبلوغ“ يوضح أبعاد وخفايا انسحاب القوات الاماراتية من اليمن تقدم جديد ومتسارع لقوات «الجيش» في هذه الجبهة غارات مكثفة للتحالف تستهدف أهم معسكرات التدريب التابعة للحوثيين وسط اليمن مؤثر.. في ظهور نادر الأمير محمد بن نايف يبكي بحرقة لوداع والدته – فيديو قبائل ”آل محضار“ تجبر القوات الاماراتية على الانسحاب من ”شبوة“ بعد اشتباكات استمرت لساعات إسرائيل تحتفي بصورة لملك عربي وهو يشعل سيجارة لرئيس وزرائها ثلاث طرق سحرية للتخلص من كرش البطن بسرعة وأمان مأرب : اللواء سلطان العرادة يترأس الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي سلطان البركاني ... يفشل في أول مهماته.. الأرض والحاضنة مستحيل اللحظة .. ورؤساء الكتل البرلمانية أمام الصدمة
قالت مصادر محلية، الأحد 7 يوليو/تموز، إن قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات انسحبت من مواقع عسكرية إثر اشتباكات مسلحة مع قبائل السادة بمديرية مرخة في محافظة شبوة (شرقي اليمن).
وأكدت المصادر أن قوات النخبة انسحبت عقب الاشتباكات التي اندلعت مساء السبت عقب قيام قوات اللواء السابع نخبة بالتمركز والانتشار في منطقة الهجر بمديرية مرخة السفلي، التي تقطنها قبائل السادة آل محضار
وأفادت المصادر بأن أبناء القبائل اعترضوا القوة العسكرية الموالية للإمارات التي وصلت إلى منطقتهم، وطلبوا منها المغادرة، وإيقاف أي استحداثات، لكنها رفضت وأصرت على الانتشار في المنطقة ما أدى إلى اندلاع الاشتباكات.
وتأتي هذه التطورات بعد أكثر من أسبوعين على اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وقوات النخبة الشبوانية إثر محاولة الأخيرة اقتحام مطار مدينة عتق، عاصمة شبوة، والتي انتهت بوساطة قضت بإخراج الأولى من المدينة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن محاولة القوة التابعة للنخبة الشبوانية الانتشار في مناطق قبائل "آل محضار" يعدّ خرقا لاتفاق تم إبرامه في وقت سابق مع الإماراتيين، قضى بأن تظل هذه المنطقة خاضعة لحماية أبنائها.
وشهدت هذه المنطقة في يناير 2019، قتالاً عنيفاً بين القبائل وقوات النخبة، بعد مداهمة الأخيرة لأحد منازل السكان المحليين، قبل أن تتطور إلى صدامات بينهما، تدخّل فيها الطيران الإماراتي إلى جانب النخبة، ما أدى مقتل 9 وإصابة 8 آخرين من السكان.
وتُعد محافظة شبوة من محافظات اليمن النفطية والغازية ويوجد فيها أكبر مشروع صناعي في البلاد، مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، الذي تقوده شركة توتال من بين سبع شركات عملاقة في إدارة محطة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بتكلفة 4.5 مليار دولار على بحر العرب.