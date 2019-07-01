إسرائيل تحتفي بصورة لملك عربي وهو يشعل سيجارة لرئيس وزرائها

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نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" على فيسبوك صورة مثيرة تجمع الملك الأردني الراحل حسين وهو يشعل سيجارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل اسحاق رابين.. وطلبت الصفحة من المعقبين كتابة وصف لها و"بجملة واحدة" واختتمتها بقولها " جمعة مباركة"
وحصلت الصورة على 6 آلاف إعجاب، 5 آلاف تعقيب و4 آلاف مشاركة.
في يوليو 1994، أعلن رئيس الوزراء الأردني عبد السلام المجالي عن "نهاية عصر الحروب" وقال شمعون بيريز رداً على ذلك أن "الوقت قد حان من أجل السلام". التقى رابين والملك حسين رسمياً في البيت الأبيض بناء على دعوة من بيل كلينتون.
وفي 26 أكتوبر 1994، تم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية خلال حفل أقيم في وادي عربة في إسرائيل، شمال إيلات وبالقرب من الحدود الإسرائيلية الأردنية. وقع رئيسا الوزراء إسحاق رابين وعبد السلام المجالي المعاهدة فيما ظهر الرئيس عيزر وايزمان والملك حسين بمصافحة تاريخية. وكان الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ووزير الخارجية وارن كريستوفر حاضرين خلال التوقيع. وأرسلت آلاف البالونات إلى السماء في ختام الحفل.
استقبل الرأي العام الإسرائيلي هذه المعاهدة بشكل إيجابي. ورحبت بها مصر بينما تجاهلتها سوريا. أظهر حزب الله عدم موافقته فشن هجوماً بقذائف المورتر والصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية في شمال الجليل. بعد هذا الاتفاق أصبحت الحدود الإسرائيلية الأردنية مفتوحة لمرور السياح والبضائع والعمال بين البلدين.