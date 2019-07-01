ثلاث طرق سحرية للتخلص من كرش البطن بسرعة وأمان

الأحد 07 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 1370

تكون الدهون في المنطقة السفلى من الجسم وتحديدًا في البطن والفخذين والأرداف بسبب الجلوس لفترات طويلة يمكنك التخلص منها وحرقها بسرعة لا تتوقعينها بالإعتماد على مجموعة المشروبات التالية فهى تساعدك على نسف الدهون بسرعة غير متوقعه إليك مكوناتها وطريقة إستخدام كل منها كما نشرت صدى البلد:

مشروب العسل والليمون

كل ما تحتاجين لإعداد المشروب

عصير 4 حبات من الليمون

3 ملاعق صغيرة من العسل

ثمرة فجل الطازج

ملعقتين صغيرتين من القرفة

2 سم من جذر الزنجبيل

الطريقة

في الخلاط أمزج كافة المكونات حتى تتجانس تماما و احتفظ بهذا المزيج في وعاء زجاجي وتناول ملعقتين صغيرتين من الشراب مرتين في اليوم قبل الوجبات أو بعد ممارسة الرياضة.

مشروب الزنجبيل وورق الجوافة

كل ما تحتاجين لإعداد المشروب:

بودرة زنجبيل

ملعقة من ورق الجوافة

كوب ماء

طريقة تطبيق الوصفة

فى وعاء على النار قوم بغلى المكونات وتركها جانبا لمدة ساعة ثم إعادة غليها مرة أخرى وتصفيتها وتناول كوب منها مرة إلى مرتين على مدار اليوم ويمكن المواظبة على المشروب لمدة شهر وستدهشين بالنتيجة

مشروب الكزبرة وجل الصبار

كل ما تحتاجه

20 جرام من الكزبرة.

ثمرة من الخيار.

½ ثمرة من الليمون.

قطعة من الزنجبيل الطازج.

2-3 ملاعق من جل الصبار .

½ كوب من الماء.

طريقة تطبيق المشروب

فى الخلاط يقشر الزنجبيل و تضاف له بقية المكونات داخل الخلاط ثم يضاف العسل و يتم تناوله قبل ساعة من الخلود إلى النوم يوميا لمدة اسبوعان وستدهشك بالنتيجة ..

مشروب الشمر والجنزبيل

المكونات:

قبضة من أوراق النعناع الخضراء

ملعقة من الجنزبيل

كوب مياه

ملعقة من الشمر

طريقة التحضير:

امزج المكونات في وعاء، وضعيها فى كوب من الماء على النار لمدة 10 دقائق، ثم صفي المزيج واشربي كوبًا منه يوميًا بعد تناول الطعام.