مأرب : اللواء سلطان العرادة يترأس الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي

الأحد 07 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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عقد المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب اجتماعه الشهري - اليوم الأحد - برئاسة المحافظ سلطان بن علي العرادة.

واستمع المجتمعون إلى التقرير المقدم من مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي حزام مجيديع ، والمتضمن الإنجازات التي حققها المكتب والصعوبات والتحديات التي تواجه سير الأداء ومقترحات الحلول.

كما استمع المكتب إلى التقرير المقدم من مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق المهندس داؤود المذحجي والمتضمن سير أعمال مشاريع الطرق والجسور ومشاريع الإنشاءات والمباني في المحافظة ، وعددها 93 مشروعاً ؛ منها 31 مشروعا في مجال الطرق والجسور و62 مشروعا في مجال الإنشاءات والمباني.

وأوضح التقرير أن المشاريع التي تم الانتهاء من الأعمال فيها بلغت 19 مشروعاً ؛ منها 8 مشاريع في مجال الطرق والجسور و11 مشروعاً في مجال الإنشاءات والمباني ؛ فيما لا يزال 22 مشروعاً قيد التنفيذ ؛ منها 12 في مجال الطرق و10 في مجال الإنشاءات، بينما لا يزال 39 مشروعا قيد الدراسة، فضلا عن حصر 13 مشروعاً في مجال الإنشاءات والمباني لغرض التصفية لأسباب مختلفة.

وكان مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل حسن الشبواني قد قدم توضيحاً حول أنشطة الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة ، وآلية الرقابة عليها.