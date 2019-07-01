سلطان البركاني ... يفشل في أول مهماته.. الأرض والحاضنة مستحيل اللحظة .. ورؤساء الكتل البرلمانية أمام الصدمة

الأحد 07 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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في صراع مع الزمن والتحديات يبدو أن مجلس النواب اليمني , محبط إلى أبعد مما يتصور , خاصة وقد أنصطدم أمام تحديدات لم يكن يتوقعها أو يدركها , وهي صعوبة الأرض والحاضنة للمجلس .

اليوم رئيس مجلس النواب سلطان سعيد البركاني يكشف رسميا أمام رؤساء الكتل البرلمانية عن المعوقات التي حالات دون انعقاد جلسات المجلس بعد عيد الفطر المبارك كما كان مقرراً له، واطلع الحاضرين على الترتيبات الجارية لانعقاد جلسات المجلس خلال الفترة القادمة, لكنه تجاهل كلية الزمان والمكان .

وكان رئيس مجلس النواب سلطان سعيد البركاني قد التقى اليوم الأحد رؤساء الكتل البرلمانية، جرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة مجمل القضايا على الساحة الوطنية والمواضيع المتعلقة بمهام وأعمال مجلس النواب , بحضور نائب رئيس المجلس محسن باصرة.

وأشار الى انه تم الأخذ بعين الاعتبار كافة الإجراءات والاحتياطات المطلوبة لتأمين انعقاد المجلس بما يمكنه من أداء مهامه الدستورية، والاهتمام بقضايا المواطنين وبما يلبي تطلعاتهم، بالإضافة الى دور المجلس في الجانب الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية وبما يساعد على رفع مستوى الأداء في مختلف المجالات.

وأوضح رئيس المجلس انه يجري التنسيق مع الحكومة لتقديم التقارير بشأن أدائها في مختلف المجالات على الساحة الوطنية وذلك لمناقشتها في المجلس واتخاذ ما يلزم إزائها، و كذا الاستماع لتقارير اللجان البرلمانية التي تم تشكيلها في جلسات المجلس السابقة بمدينة سيئون .

كما استعرض رئيس المجلس المتغيرات والمستجدات السياسية والوطنية على الساحة والجهود التي قامت بها هيئة رئاسة مجلس النواب خلال الفترة الماضية، وكذا الجهود الوطنية المبذولة لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، مؤكداً على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل الجميع لما من شأنه تحقيق السلام العادل والشامل المستند الى المرجعيات الثلاث وإنهاء الانقلاب وتهيئة المناخات اللازمة لاستعادة الأمن والاستقرار والنهوض التنموي، وحشد وتوجيه الجهود نحو بناء اليمن الحديث .

كما أكد رئيس المجلس على أهمية دور أعضاء مجلس النواب والقوي السياسية والوطنية ومختلف الشرائح الاجتماعية في مواجهه المخاطر التي يتعرض لها الوطن من قبل المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من ايران، مشيرا الى حجم المعانات التي يعانيها الشعب اليمني جراء الممارسات الإجرامية والإرهابية التي تقوم بها عصابة الحوثي، وهو ما يتطلب من الجميع تكامل الجهود والوقوف صفاً واحداً في مواجهه هذه العصابة الانقلابية .

هذا وقد استمع رئيس المجلس خلال الاجتماع الى الآراء والملاحظات والمقترحات المقدمة من الأخوة رؤساء الكتل البرلمانية حول مجمل القضايا التي تم مناقشتها والإجراءات اللازمة بشأنها.

حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد مقبل الحميري.