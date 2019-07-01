مصرع قائد محور ميداني شهير للحوثيين مع مرافقيه

الأحد 07 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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كشف مصدر عسكري عن مصرع مشرف عام المليشيا الحوثية وقائد محورها المتحرك في الساحل الغربي، المدعو طالب سفيان خلال الساعات الماضية مع عدد من عناصر المليشيات بينهم اثنان من حراسته، بحسب موقع "الجيش الوطني.

وأكد المصدر أن مليشيا الحوثي حاولت التقدم للمرة السادسة عبر كتائب التدخل السريع وكتائب الحسينية صوب الأحياء السكنية المحررة مستخدمة مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة قبل أن يتم إخمادها بضربة نوعية استهدفت قيادة الهجوم.