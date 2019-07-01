توجيهات خاصة من الملك سلمان .. بخصوص الحج .. ومكرمة تطال 1000 حاج وحاجة

تفاصيل مروعه.. يمني يقتل والده وشقيقه والسبب لا يُصدّق ”لوبلوغ“ يوضح أبعاد وخفايا انسحاب القوات الاماراتية من اليمن تقدم جديد ومتسارع لقوات «الجيش» في هذه الجبهة غارات مكثفة للتحالف تستهدف أهم معسكرات التدريب التابعة للحوثيين وسط اليمن مؤثر.. في ظهور نادر الأمير محمد بن نايف يبكي بحرقة لوداع والدته – فيديو قبائل ”آل محضار“ تجبر القوات الاماراتية على الانسحاب من ”شبوة“ بعد اشتباكات استمرت لساعات إسرائيل تحتفي بصورة لملك عربي وهو يشعل سيجارة لرئيس وزرائها ثلاث طرق سحرية للتخلص من كرش البطن بسرعة وأمان مأرب : اللواء سلطان العرادة يترأس الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي سلطان البركاني ... يفشل في أول مهماته.. الأرض والحاضنة مستحيل اللحظة .. ورؤساء الكتل البرلمانية أمام الصدمة
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم باستضافة (1000) حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام لحج عام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً.
الجدير بالذكر أنه سيصل عدد الحجاج المستضافين من أسر شهداء فلسطين بعد هذا الأمر الكريم إلى 17 ألف حاج وحاجة، الذي تنفذه الوزارة وتقدم خلاله خدمات متكاملة وبرامج متنوعة للمستضافين.
من جانبه رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الكريمة تجاه فلسطين وشعبها الشقيق، التي تأتي في سياق تعاهد قادة هذه البلاد المباركة أشقائهم في فلسطين التي تمثل قضيتها ثوابت أساسية راسخة عبر عقود من الزمان.
وأكد أن الوزارة ستعمل عاجلاً عبر وكالاتها المختلفة لإنفاذ الأمر الكريم من خلال متابعة إجراءاتهم عبر سفارات المملكة في مصر والأردن وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بقدومهم لأراضي المملكة عبر طائرات خاصة وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم ليؤدوا فريضة الحج بكل يسر وسهولة.