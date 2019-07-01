إيران تكشف عن رسائل أمريكية لـ حفظ ماء الوجه

الأحد 07 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 573

كشف رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني في الحرس الثوري، العميد غلام رضا جلالي، أن الولايات المتحدة، بعثت رسائل إلى إيران بعد إسقاط الطائرة المسيرة، قالت: إنها سترد بضربة محدودة لحفظ ماء الوجه.

وأوضح جلالي، أن الولايات المتحدة، وعبر قنوات ديلوماسية لم يحددها، بعثت برسائل إلى طهران، قالت فيها: إنها سترد بضربة محدودة في منطقة ليست ذات أهمية كبيرة، وذلك لحفظ ماء وجهها، طالبة من إيران عدم الرد على الضربة، وفق (روسيا اليوم).

وقال جلالي، إن طهران، أكدت في ردها أن أي ضربة ستعتبرها بمثابة إعلان حرب، وسترد عليها، مضيفاً: "أبلغناهم أننا من سيحدد ساحة المعركة، وإذا بدأتم الحرب، سنكون نحن من يعلن نهايتها".