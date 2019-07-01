من هي الدولة العربية الأقل إرجاعاً للمحافظ الضائعة والدول الأكثر أمانة؟ كيف تورط رامز جلال في فساد مالي ؟ تفاصيل سرية حول وفاة أحد شيوخ الأمارات الأثرياء في لندن .. شركة روسية خاصة لتجهيز أطباق حلال لرائد الفضاء الإماراتي منظمات حقوقية تنشر روايتها حول أحداث مأرب وتقدم شهادتها للرأي العام وتكشف عن صواريخ لم تنفجر لماذا منح ليفربول محمد صلاح راحة 3 أسابيع ؟ لماذا يستثمر العرب في داغستان الروسية؟ الإمارات تمتح امتيازا غير مسبوق للأجانب في هذه المجالات محافظة شبوة تكشف عن ارقام مبيعات النفط الخاصة بها وإلى إين ستصرف معركة مأرب.. عندما يقاتلك العدو ويتآمر عليك الحليف..؟
أطلقت النيابة الإدارية تقرير قضائي، يفضي إلى تورط الفنان المصري رامز جلال في قضية فساد مالي تتعلق بعمله داخل البيت الفني للمسرح.
و أحيل رئيس الإدارة المركزية ومدير عام المسرح القومي للمحاكمة التأديبية، إذ أثبت أن رامز انقطع عن العمل لمدة ست سنوات وتقاضيه كافة مستحقاته المالية خلال هذه الفترة.
النيابة أوضحت أيضًا أن الضرر المالي تم تداركه، بعد قيام رامز جلال برد الأموال التي تقاضاها بموجب الشيك رقم 625845 بقيمة 55051 جنيها عن الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير 2010، حتى 31 آب/ أغسطس 2015، في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، والشيك رقم 666343 بقيمة 6099 جنيها عن الفترة من أول ايلول/ سبتمبر 2015، حتى أول يناير 2016 في 7 آب 2017
ووفقاً لصحيفة القدس العربي، حقق رامز جلال نجاحاً كبيراً في فيلم "سبع البرمبة" بمشاركة جميلة عوض.