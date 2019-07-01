كيف تورط رامز جلال في فساد مالي ؟

الأحد 07 يوليو-تموز 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أطلقت النيابة الإدارية تقرير قضائي، يفضي إلى تورط الفنان المصري رامز جلال في قضية فساد مالي تتعلق بعمله داخل البيت الفني للمسرح.

و أحيل رئيس الإدارة المركزية ومدير عام المسرح القومي للمحاكمة التأديبية، إذ أثبت أن رامز انقطع عن العمل لمدة ست سنوات وتقاضيه كافة مستحقاته المالية خلال هذه الفترة.

النيابة أوضحت أيضًا أن الضرر المالي تم تداركه، بعد قيام رامز جلال برد الأموال التي تقاضاها بموجب الشيك رقم 625845 بقيمة 55051 جنيها عن الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير 2010، حتى 31 آب/ أغسطس 2015، في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، والشيك رقم 666343 بقيمة 6099 جنيها عن الفترة من أول ايلول/ سبتمبر 2015، حتى أول يناير 2016 في 7 آب 2017

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، حقق رامز جلال نجاحاً كبيراً في فيلم "سبع البرمبة" بمشاركة جميلة عوض.