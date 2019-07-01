تفاصيل سرية حول وفاة أحد شيوخ الأمارات الأثرياء في لندن ..

الأحد 07 يوليو-تموز 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت صحيفة "صنداي تايمز" أن وفاة نجل حاكم الشارقة خالد بن سلطان القاسمي، كشف عن غطاء السرية الذي عادة ما يغلف حياة الأثرياء العرب من دول الخليج.

وتقول الصحيفة إن الشيخ خالد كان يعرف لأصدقائه في لندن بـ "خالد" فقط، وهو مصمم أزياء جاد في عمله، ومحب للحفلات الليلية، ويملك شقة تطل على الهايد بارك، ثمنها 8 ملايين جنيه إسترليني، مشيرا إلى أنه بالنسبة لعائلته في إمارة الشارقة فإن الشيخ خالد بن سلطان القاسمي وريث عائلة لإمارة صغيرة متجذرة في الثقافة الإسلامية.

وتلفت الصحيفة إلى أن الحياة الغربية المزدوجة لولي عهد الشارقة البالغ من العمر 39 عاما كانت تحت التدقيق والنظر المكثف بعد اكتشاف جثته يوم الاثنين في بيت في منطقة نايتسبريدج الراقية، وسط تقارير عن حفلات جنس تم تناول المخدرات فيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن وفاة القاسمي كانت مقدمة لأسبوع سيئ لحكام الإمارات الأثرياء، حيث كشف عن توزعهم بين الحياة العربية التقليدية والحياة الغربية المغرية.

وتفيد الصحيفة بأن الشرطة البريطانية تنتظر نتائج فحص عن مستوى السموم في جسد خالد، فيما لم تؤكد بعد التقارير التي تحدثت عن وجود مخدرات في بيته الراقي، مشيرة إلى أن شقيق خالد، أحمد، قد مات عن عمر 24 عاما عندما تناول كمية زائدة من الهيروين وهو في قصر العائلة في إيست غرينستد في مقاطعة ساري عام 1999.