شركة روسية خاصة لتجهيز أطباق حلال لرائد الفضاء الإماراتي

الأحد 07 يوليو-تموز 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 266

ستقوم شركة "Space Food Laboratory" الروسية بإعداد الأطباق العربية الحلال لأول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري.

سيتوجه المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في 25 سبتمبر أيلول على متن مركبة الفضاء المأهولة "سويوز إم إس-15" مع الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأمريكية جيسيكا مائير.

سيبقى رائد الفضاء الإماراتي 8 أيام وسيعود إلى الأرض يوم 3 أكتوبر على "سويوز إم إس-12" مع الروسي ألكسي أفتشينين والأمريكي نيك هيغ.

وستشمل قائمة الأكل البلاليط والمضروبة والصالونة (وجبات إماراتية) على شكل أطعمة معلبة في علب ألمنيوم. ومن المقرر أن يتم إعداد الأطباق بحلول منتصف أغسطس أب.

وقعت شركة "روسكوسموس" مع الإمارات عقد بشأن رحلة رائد فضاء إماراتي في أكتوبر عام 2018