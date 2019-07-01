منظمات حقوقية تنشر روايتها حول أحداث مأرب وتقدم شهادتها للرأي العام وتكشف عن صواريخ لم تنفجر

الأحد 07 يوليو-تموز 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

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قالت الهيئة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان (هود) فريق إقليم سبا، وشبكة اليمن لحماية حقوق الانسان، ومنظمة رقيب لحقوق الانسان، ومنظمة شاهد، ومنظمة يمن رايتس، ومنظمة حماية ،ومنظمة حريتي في بيان مشترك لها، إنها تابعت باهتمام بالغ التطورات الجارية جنوب مدينة مأرب خلال الايام القليلة الماضية، وقد قامت بالإضافة الى عدد من الناشطين ومكتب حقوق الانسان بالمحافظة بتشكيل فريق مشترك لتقصي الحقائق حول الاحداث الجارية في الناحية الجنوبية لمدينة مارب .

كما أكدت منظمات المجتمع المدني بمحافظة مأرب، أن مليشيا الحوثي الانقلابية ساهمت في النزاع بإطلاق عدد من صورايخ الكاتيوشا (تم رصد 6 صواريخ ) انفجر منها ثلاثة في منطقة المنين بالقرب من تجمع سكاني للنازحين و 3 صواريخ بالقرب من مخيم النازحين بالجفينة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته سبع منظمات حقوقية، بمحافظة مأرب، وقفت فيه على تداعيات الأحداث الجارية بالمحافظة، ضمن دورها الرقابي علي أداء أجهزة الدولة وفقا لمعايير حقوق الإنسان.

وأضافت "أن مليشيا الحوثي الانقلابية، استهدفت بصاروخ (لم يتم تحديد نوعيته) منزل محافظ محافظة مارب والذي يحيط به أكثر من 430 أسرة منهم 371 اسرة نازحة ويسكنون مساكن بسيطة خشبية وصفيح وخيام وبيوت طينية وقد تناثرت الشظايا على منازل النازحين المحيطة ولطف الله بالجميع حيث اقتصرت الخسائر على الجانب المادي وحده.

وقال بيان صادر عن المنظمات الحقوقية إن السلطات المحلية أكدت احترامها للقانون الدولي الإنساني في التعامل مع تلك العناصر، كما طالبت الجهات الأمنية بمحافظة مأرب، بتنفيذ القانون على الجميع وتحمل مسؤولياتها تجاه امن وحماية المواطنين من العناصر الخارجة عن القانون، أو تعسفات تطالهم نتيجة الأحداث الأخيرة .

وبحسب البيان باشر الفريق عمله والتقى بمدير عام الشرطة في محافظة مارب، ومحافظ المحافظة رئيس اللجنة الامنية اللواء / سلطان العرادة واستمع الفريق الى عدد من الشهود وتلقى عدد من الشكاوي من النازحين والمدنيين المتضررين من الأحداث.

وبحسب استنتاجات المنظمات بدأت الأحداث عقب قيام مجموعة من الاشخاص بالاعتداء على طقم الامن في مفرق السد وقتل على اثرها اثنين من جنود الامن وجرح اخرين، وبعدها اتخذت السلطات المحلية إجراءات قانونية سليمة بالتحقيق في واقعة الاعتداء وتم تحديد المتهمين وتحويلهم الى النيابة .

وتابعت" أصدرت النيابة امر قبض قهري على المتهمين بعد رفضهم تسليم انفسهم للسلطات، وقامت قوات امنية خاصة بمحاولة القاء القبض على المتهمين تنفيذا لأوامر النيابة فتعرضت الحملة لإطلاق النار من قبلهم بالإضافة الى مجموعات تخريبية اخرى ساندتهم في ذلك مما أدى إلى مقتل مجموعة من ضباط وأفراد الحملة الأمنية، واستخدمت العناصر الخارجة عن القانون أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة في مواجهة الحملة الأمنية .

كما تم رصد أضرار عديدة للنازحين نفسية ومادية وهلع وخوف جراء الاشتباكات وخاصة صواريخ الكاتيوشا والصواريخ البالستية، ولا يزال العديد من النازحين في ظروف صعبة نتيجة لاستمرار اغلاق المنطقة وبحاجة الى كهرباء وماء وغاز وهناك 145 أسرة نزحت الى مستوصف جوار محطة بقمان، وهناك بعض التجاوزات الفردية التي وعدت السلطات المحلية بمعالجتها .