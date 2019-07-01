محافظة شبوة تكشف عن ارقام مبيعات النفط الخاصة بها وإلى إين ستصرف

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عقد صباح اليوم في ديوان محافظة شبوة اجتماع لجنة اعداد الموازنة بمحافظة شبوة برئاسة محافظة شبوة محمد صالح بن عديو , وفي الإجتماع أقرت اللجنة إعتماد مبلغ خمسة مليون دولار ( أكثر من 2 مليار و700مليون ريال يمني ) من حصة المحافظة من مبيعات النفط الخام المستخرج من قطاع s2 بمنطقة العقلة النفطية شرق شبوة .
واعلنت اللجنة ان المبالغ ستذهب لصالح المشاريع التنموية بمديريات المحافظة وستشمل تلك المشاريع الجوانب الأساسية " الصحة والتعليم والطرق والمياة والكهرباء " بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي .
وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه السلطة المحلية نحو ايجاد تنمية شاملة في المحافظة بالاعتماد على ايرادات المحافظة من مبيعات النفط الخام .
وسبق أن تم اعتماد جملة من المشاريع الحيوية بالمحافظة من ايرادان النفط حيث كان ابرزها اعادة بناء وتشييد جسر السلام وطريق المافود -قرن الضبية ومداخل مدينة عتق .