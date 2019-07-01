منتخب مصر يودع أمم إفريقيا بهدف صادم

الأحد 07 يوليو-تموز 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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ودع منتخب مصر الأول، منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، مساء اليوم السبت، بعد أن خسر بهدف دون رد أمام منتخب جنوب إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 بالبطولة باستاد القاهرة.

ويأتي خروج منتخب مصر اليوم، بمثابة المفاجأة الثانية بالبطولة بعد أن خرج المنتخب المغربي أمس الجمعة، أمام منتخب بنين، بركلات الترجيح.

سجل هدف المباراة وجنوب إفريقيا الوحيد نجمه ثيمبينكوسه لورش في الدقيقة 85، ليصعد بمنتخب الأولاد لمواجهة منتخب نيجيريا في ربع النهائي للكان 2019.

الشوط الأول:

بدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم المباراة، بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: أحمد المحمدي - أحمد حجازي - محمود علاء - أيمن أشرف خط الوسط: محمد النني - طارق حامد - محمد صلاح - عبد الله السعيد - محمود حسن تريزيجيه خط الهجوم: مروان محسن.

انتهت أحداث الشوط الأول، بالتعادل السلبي بدون أهداف، مع سيطرة كبيرة لمنتخب جنوب إفريقيا، بعد أن هدد لاعبو منتخب الأولاود مرمى منتخبنا الوطني، عن طريق أخطر لاعبي المنتخبين بيرسي تاو، لولا براعة وتألق الحارس محمد الشناوي، لخرج منتخب جنوب إفريقيا متقدما بأكثر من هدف.

ظهر لاعبو منتخب جنوب إفريقيا، بشكل أفضل وتماسك وتقارب بين لاعبيه، وسيطروا على مجريات اللعب باستاد القاهرة، واعتمد المنتخب الوطني على الهجمات المرتدة وسرعات محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، لكن الدفاع الجنوب الإفريقي وقف بالمرصاد.

ويسدد اللاعب تاو في الدقيقة 6 تصوبية قوية على مرمى الشناوي يتصدى لها بثقة على مرتين، بعدها حاول صلاح تخفيف الضغط على المنتخب الوطني بشن أكثر من كرة على مرمى منتخب الأولاد لكن دون خطورة.

ويعود منتخب جنوب إفريقيا من جديد في الدقيقة 15 لكن الشناوي يواصل التألق وينجح في التصدي لهدف أكيد لمنتخب الأولاد، ويظهر محمد صلاح في الدقيقة 20 بتمريرة سحرية لتريزيجيه أمام المرمى لكن يتعامل مع الكرة سريعا وتضيع أول كرات تسجيل الهدف الأول لمنتخب الفراعنة.



بعدها يعود محمد النني ومحمد صلاح في الدقيقة 24 والتصويب على المرمى لكن دون خطورة، وينشط ويسيطر منتخب جنوب إفريقيا على وسط الملعب، ويتدخل الشناوي في الدقيقة 28 لإنقاذ خطيرة كانت كفيلة بتقدم منتخب الأولاد، بعدها بدقيقة يتصدى المدافع أيمن أشرف لكرة قوية يطالب على أثرها منتخب الأولاد بركلة جزاء لكن الحكم الجابوني يطالب باستمرار اللعب.

ويظهر تريزيجيه في الدقيقة 32 بانطلاقة كبيرة على مرمى منتخب جنوب إفريقيا لكن دون جدوى، وبعدها ينحصر اللعب في وسط الملعب، وتشهد الدقائق الأخيرة من الشوط الأول للمباراة، سيطرة لمنتخب جنوب إفريقيا ، مع ارتداد دفاعي لمنتخب مصر، وفي الدقيقة 39 تمر تصوبية قوية بجوار مرمى محمد الشناوي، بعد ها ينشط محمد صلاح، ويتعرض للإعاقة من قبل مدافعي منتخب جنوب إفريقيا، ويحصل على خطأ، يسدده بقوة تمر كرته بعيدا عن المرمى بعدها يحتسب الحكم الجابوني دقيقة واحدة وقتا محتسبا بدلا من الضائع، تمر دون أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني، لم تتغير الحال كثيرا، حيث بدأ بسيطرة لمنتخب جنوب إفريقيا، وتهديد مرمى منتخبنا الوطني، مع تغيير أول للفراعنة بخروج اللاعب مروان محسن ونزول أحمد علي.

ويرفض تريزيجيه للمرة الثانية، هدية محمد صلاح في الدقيقة 56، بعد أن سدد الكرة في يد حارس منتخب الأولاد، ويدخل اللاعب عمرو وردة بديلا للاعب عبدالله السعيد في الدقيقة 65، لتنشيط الناحية الهجومية للمنتخب بعد أن فرض لاعبو منتخب جنوب إفريقيا سيطرتهم على الكرة وفرض رقابة لصيقة على محمد صلاح.

وتمر الدقيقة 71 بسلام على منتخبنا الوطني، بعد أن مرت الكرة بجوار القائم للحارس محمد الشناوي، ويواصل محمد الشناوي تألقه ويتصدى لكرة لورش في الدقيقة 74، مع سيطرة كبيرة على الكرة في وسط الملعب لمنتخب الأولاد.

وينشط منتخب مصر، مع حلول الدقيقة 75، وتمريرات كثيرة بوسط الملعب، مع اختفاء للاعب محمد صلاح، ويدفع أجيري باللاعب وليد سليمان بديلا للاعب محمد النني في الدقيقة 82، في ظل هيمنة كبيرة للاعبي منتخب جنوب إفريقيا على الكرة.

ومن هجمة مرتدة في الدقيقة 85، ينجح منتخب جنوب إفريقيا في اقتناص هدف التقدم، عن طريق لورش في ظل غياب تام لمدافعي منتخب مصر، وترك اللاعب وحيدا يسجل في مرمى الشناوي، وسط صمت باستاد القاهرة.

يحاول لاعبو منتخب مصر، بعد هدف منتخب الأولاد، العودة سريعا وتسجيل هدف التعادل، بهجمات عن طريق تريزيجيه وصلاح، لكن دون جدوى، ويحاول لاعبو منتخب جنوب إفريقيا تكرار كرة الهدف الأول لكن يتصدى الدفاع المصري.

ويحتسب الحكم الجابوني، 4 دقائق وقتا بدلا من الضائع للشوط الثاني، مع اندفاع هجومي للاعبي منتخب مصر، بحثا عن التعادل، لكن دون جدوى، وكاد منتخب الأولاد، يسجل الهدف الثاني، لولا براعة الحارس محمد الشناوي، ويحاول منتخب مصر تعديل النتيجة لكن دون جديد على نتيجة المباراة، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، بخروج منتخب مصر من دور الـ16 لبطولة الأمم الإفريقية.