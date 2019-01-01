قائمة بالهواتف التي ستحصل على تحديث أندرويد Q

الأحد 07 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 480

النسخة العاشرة من نظام تشغيل أندرويد والتي ستحمل الحرف Q قد تم إتاحتها بالفعل في نسختها التجريبية لعدد من الأجهزة، ومن ناحية أخرى فالنسخة النهائية ستأتي إلينا في الخريف القادم.

الأجهزة التي ستدعم الإصدار العاشر Q من نظام تشغيل أندرويد هي وبكل تأكيد جميع أجهزة بيكسل إلى جانب بعض الأجهزة الأخرى التي تم الإعلان عنها في حدث Google I/O سابقًا، وهذه الأجهزة كالتالي:

ASUS Zenfone 5z

Essential PH-1

Nokia 8.1

Huawei Mate 20 Pro

LG G8

OnePlus 6T

Oppo Reno

Realme 3 Pro

Sony Xperia XZ3

Techno Spark 3 Pro

Vivo X27، NEX S، NEX A

Xiaomi Mi Mix 3 5G و Mi 9

هواتف سامسونج التي سيصلها تحديث أندرويد Q

أما عن هواتف سامسونج التي ستستلم التحديث الجديد فقد قام موقع SamMobile ببناء قائمة من الأجهزة المتوقع لها الحصول على التحديث الجديد، وهذا بناءًا على حقيقة أن سامسونج تدعم كل هاتف بنسختيّ أندرويد أساسية أي لمدة سنتين، وأتت الهواتف كالتالي:

Galaxy Fold

Galaxy S10e / Galaxy S10 / Galaxy S10 +

Galaxy S9 / Galaxy S9 +

Galaxy Note 9

Galaxy A9 (2018)

Galaxy A7 (2018)

Galaxy A6 (2018) / Galaxy A6 + (2018)

Galaxy A80

Galaxy A70

Galaxy A50

Galaxy A40

Galaxy A30

Galaxy A20

Galaxy A20e

Galaxy A10

Galaxy J6 / Galaxy J6 +

Galaxy J8 / Galaxy J8 +

Galaxy M10

Galaxy M20

Galaxy M30

Galaxy Tab S4

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab A 10.1 (2019)

Galaxy Tab A 10.5 (2018)