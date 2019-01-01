معركة مأرب.. عندما يقاتلك العدو ويتآمر عليك الحليف..؟ منتخب مصر يودع أمم إفريقيا بهدف صادم أرقام صادمة بعد توقف البرامج الإنسانية.. 14 مليون يمني يواجهون الموت قائمة بالهواتف التي ستحصل على تحديث أندرويد Q التعليم في اليمن.. المدارس ثكنات عسكرية للحوثيين بعد خمس سنوات على اندلاع الحرب..انهيار تام في اليمن سيمفونيات الدم الأربع لـ «غريفيث»في اليمن قيادي بارز في حزب «الإصلاح» يتحدث عن حقيقة التقارب مع «الحوثيين» شاهد.. قائد عسكري رفيع في قوات التحالف يتخلى عن مهامة وينضم الى فصيل «الإنفصاليين» هذا ما حدث «للحوثيين»عقب محاولة تسلل فاشلة بـ«الضالع»
النسخة العاشرة من نظام تشغيل أندرويد والتي ستحمل الحرف Q قد تم إتاحتها بالفعل في نسختها التجريبية لعدد من الأجهزة، ومن ناحية أخرى فالنسخة النهائية ستأتي إلينا في الخريف القادم.
الأجهزة التي ستدعم الإصدار العاشر Q من نظام تشغيل أندرويد هي وبكل تأكيد جميع أجهزة بيكسل إلى جانب بعض الأجهزة الأخرى التي تم الإعلان عنها في حدث Google I/O سابقًا، وهذه الأجهزة كالتالي:
ASUS Zenfone 5z
Essential PH-1
Nokia 8.1
Huawei Mate 20 Pro
LG G8
OnePlus 6T
Oppo Reno
Realme 3 Pro
Sony Xperia XZ3
Techno Spark 3 Pro
Vivo X27، NEX S، NEX A
Xiaomi Mi Mix 3 5G و Mi 9
هواتف سامسونج التي سيصلها تحديث أندرويد Q
أما عن هواتف سامسونج التي ستستلم التحديث الجديد فقد قام موقع SamMobile ببناء قائمة من الأجهزة المتوقع لها الحصول على التحديث الجديد، وهذا بناءًا على حقيقة أن سامسونج تدعم كل هاتف بنسختيّ أندرويد أساسية أي لمدة سنتين، وأتت الهواتف كالتالي:
Galaxy Fold
Galaxy S10e / Galaxy S10 / Galaxy S10 +
Galaxy S9 / Galaxy S9 +
Galaxy Note 9
Galaxy A9 (2018)
Galaxy A7 (2018)
Galaxy A6 (2018) / Galaxy A6 + (2018)
Galaxy A80
Galaxy A70
Galaxy A50
Galaxy A40
Galaxy A30
Galaxy A20
Galaxy A20e
Galaxy A10
Galaxy J6 / Galaxy J6 +
Galaxy J8 / Galaxy J8 +
Galaxy M10
Galaxy M20
Galaxy M30
Galaxy Tab S4
Galaxy Tab S5e
Galaxy Tab A 10.1 (2019)
Galaxy Tab A 10.5 (2018)