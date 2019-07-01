قيادي بارز في حزب «الإصلاح» يتحدث عن حقيقة التقارب مع «الحوثيين» شاهد.. قائد عسكري رفيع في قوات التحالف يتخلى عن مهامة وينضم الى فصيل «الإنفصاليين» هذا ما حدث «للحوثيين»عقب محاولة تسلل فاشلة بـ«الضالع» إعلان عاجل من التحالف بشان الطائرات «المسيّرة» التي أطلقتها المليشيا من صنعاء باتجاه المملكة الحوثيون يعلنون استهداف مطاري أبها وجازان بطائرات مسيرة اللواء «العرادة»:لا مهادنة مع من يحاول المساس بالامن وتقويض سكينة المجتمع بداية من ابنته وحتى زوجته.. تعرف على حكاية الأميرات الهاربات من حاكم دبي ”علي محسن الأحمر“ يلتقي ”سلطان البركاني“ والأخير يصارح النائب ”هذه هي أولوياتي“ تقرير استخباراتي غربي يكشف خفايا وأسباب بدء الامارات بسحب قواتها من اليمن شاذ جنسيا يسعى لرئاسة دولة عربية
أكد القيادي في حزب الإصلاح عدنان العديني اليوم السبت، أن حزبه "سيظل حاجز الصد أمام الطموح الحوثي في التهام اليمن".
وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح العديني - في منشور له على صفحته في الفيس بوك - "ينظر الحوثي الى خارطة اليمن، فيجد الاصلاح حاجز صد امام طموحه في التهام اليمن".
وأضاف العديني: "ولأنه - أي الإصلاح - الحزب الذي عجزت آلة القتل والاختطاف والتعذيب من تركيعه، ويصعب استمالته باسم الشراكة في المستقبل كفخ وقع فيه البعض".
وتابع: "حين يجد الحوثي أن اسلوب القهر لم يجدي مع الاصلاح، يعود الى ترويج كذبة التقارب معه فقط؛ ليسهل نهشه من الخلف، بأمل التخلص من قوة عنيدة، يصعب تجاوزها".
وأردف العديني قائلا: "يظن - الحوثي - أن كذبة التقارب يمكنها أن تحقق ما عجزت عن تحقيقه آلة الموت، ونسي أنه يكذب على حزب ما زال أحد أهم رموزه مختطف من قبلهم، ناهيك عن جيش من المدنيين الذين انتزعوهم من منازلهم".
وأكد القيادي الإصلاحي العديني، "يمكن للكذب أن يمر على أي طرف إلا على الاصلاح؛ فقحطان وحده، شاهد على حقدكم الرهيب على اليمنيين والاصلاح معا". حسب وصفه.