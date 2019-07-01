قيادي بارز في حزب «الإصلاح» يتحدث عن حقيقة التقارب مع «الحوثيين»

الأحد 07 يوليو-تموز 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد القيادي في حزب الإصلاح عدنان العديني اليوم السبت، أن حزبه "سيظل حاجز الصد أمام الطموح الحوثي في التهام اليمن".

وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح العديني - في منشور له على صفحته في الفيس بوك - "ينظر الحوثي الى خارطة اليمن، فيجد الاصلاح حاجز صد امام طموحه في التهام اليمن".

وأضاف العديني: "ولأنه - أي الإصلاح - الحزب الذي عجزت آلة القتل والاختطاف والتعذيب من تركيعه، ويصعب استمالته باسم الشراكة في المستقبل كفخ وقع فيه البعض".

وتابع: "حين يجد الحوثي أن اسلوب القهر لم يجدي مع الاصلاح، يعود الى ترويج كذبة التقارب معه فقط؛ ليسهل نهشه من الخلف، بأمل التخلص من قوة عنيدة، يصعب تجاوزها".

وأردف العديني قائلا: "يظن - الحوثي - أن كذبة التقارب يمكنها أن تحقق ما عجزت عن تحقيقه آلة الموت، ونسي أنه يكذب على حزب ما زال أحد أهم رموزه مختطف من قبلهم، ناهيك عن جيش من المدنيين الذين انتزعوهم من منازلهم".

وأكد القيادي الإصلاحي العديني، "يمكن للكذب أن يمر على أي طرف إلا على الاصلاح؛ فقحطان وحده، شاهد على حقدكم الرهيب على اليمنيين والاصلاح معا". حسب وصفه.