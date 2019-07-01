شاهد.. قائد عسكري رفيع في قوات التحالف يتخلى عن مهامة وينضم الى فصيل «الإنفصاليين»

الأحد 07 يوليو-تموز 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

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أثار ظهور قائد قوات التحالف العربي في عدن العميد راشد ابو محمد اليوم السبت رفقة زعيم الانفصاليين «عيدروس الزبيدي» رئيس مايسمى المجلس الانتقالي الانفصالي وعدداً من قيادات المجلس المدعوم إماراتيا فيض من الانتقادات في أوساط اليمنيين عبر، مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداولت وسائل إعلام تابعة لفصيل الانفصاليين صورا تظهر زعيم الانفصاليين المدعو عيدروس الزبيدي وبرفقته قائد قوات التحالف في عدن العميد راشد ابو محمد وهم على إحدى المنصات العسكرية بمحافظة لحج .

ولاقى هذا المشهد سلسلة ردرود غاضبة في منصات التواصل الإجتماعي رصدها «مأرب برس» حيث وصف الكثيرون ظهور قائد التحالف بعدن رفقة زعيم الانفصاليين بمثابة خيانه علنية لمهام التحالف العربي في اليمن وطعنة غادرة في ظهر الشرعية .

وبحسب وسائل إعلام الانفصاليين فأن الظهور كان خلال زيارات ميدانية تفقدية لمعسكر اللواء الخامس دعم وإسناد التابع لمجلس الانفصاليين في ردفان بمحافظة لحج.