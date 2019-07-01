هذا ما حدث «للحوثيين»عقب محاولة تسلل فاشلة بـ«الضالع» إعلان عاجل من التحالف بشان الطائرات «المسيّرة» التي أطلقتها المليشيا من صنعاء باتجاه المملكة الحوثيون يعلنون استهداف مطاري أبها وجازان بطائرات مسيرة اللواء «العرادة»:لا مهادنة مع من يحاول المساس بالامن وتقويض سكينة المجتمع بداية من ابنته وحتى زوجته.. تعرف على حكاية الأميرات الهاربات من حاكم دبي ”علي محسن الأحمر“ يلتقي ”سلطان البركاني“ والأخير يصارح النائب ”هذه هي أولوياتي“ تقرير استخباراتي غربي يكشف خفايا وأسباب بدء الامارات بسحب قواتها من اليمن شاذ جنسيا يسعى لرئاسة دولة عربية موقع ألماني: ماذا تفعل تركيا في ليبيا؟ انهيار تام في اليمن بعد 5 سنوات من الحرب (تقرير)
أحبطت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم السبت 6 يوليو 2019 م تسللا لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وذكر موقع الجيش سبتمبر نت ان عناصر من المليشيا حاولت التسلل، فجر اليوم، من مناطق "هجار" و"سليم" باتجاه مواقع الجيش في التباب "السود" ومنطقة "قهوش" بجبهتي شخب، وباب غلق في مديرية قعطبة.
وأفشلت قوات الجيش محاولات المليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبدها قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير آليات تابعة لها.