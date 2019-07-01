هذا ما حدث «للحوثيين»عقب محاولة تسلل فاشلة بـ«الضالع»

السبت 06 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أحبطت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم السبت 6 يوليو 2019 م تسللا لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وذكر موقع الجيش سبتمبر نت ان عناصر من المليشيا حاولت التسلل، فجر اليوم، من مناطق "هجار" و"سليم" باتجاه مواقع الجيش في التباب "السود" ومنطقة "قهوش" بجبهتي شخب، وباب غلق في مديرية قعطبة.

وأفشلت قوات الجيش محاولات المليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبدها قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير آليات تابعة لها.