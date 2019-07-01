إعلان عاجل من التحالف بشان الطائرات «المسيّرة» التي أطلقتها المليشيا من صنعاء باتجاه المملكة

السبت 06 يوليو-تموز 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي قبل قليل أن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم السبت ، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة، نافياً مزاعم الميليشيا الحوثية عبر وسائل إعلامها من أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة، وأن الحقيقة أنها تم تدميرها في الأجواء عبر منظومات قوات التحالف.

وأوضح العقيد المالكي في تصريح صحفي لوسائل إعلام سعودية، أن محاولات الميليشيا الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية سيتم مواجهاتها باستمرار بإحباطها وتحييد القدرات العدائية لديهم بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

واعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، في وقت سابق من مساء اليوم السبت 6 يوليو/تموز، أنها شنت هجمات بطائرات مسيرة على مواقع عسكرية بمطاري أبها وجازان بجنوب السعودية.

وقالت قناة المسيرة التابعة للمليشيا انها استهدفت مواقع عسكرية بمطار أبها مما تسبب بتعطيل الملاحة الجوية فيه.

وفي وقت سابق قال الحوثيون إنهم استهدفوا أيضا حظائر طائرات ومواقع عسكرية أخرى بمطار جازان السعودي.