الحوثيون يعلنون استهداف مطاري أبها وجازان بطائرات مسيرة

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اعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء اليوم السبت 6 يوليو/تموز، أنها شنت هجمات بطائرات مسيرة على مواقع عسكرية بمطاري أبها وجازان بجنوب السعودية.
وقالت قناة المسيرة التابعة للمليشيا انها استهدفت مواقع عسكرية بمطار أبها مما تسبب بتعطيل الملاحة الجوية فيه.
وفي وقت سابق قال الحوثيون إنهم استهدفوا أيضا حظائر طائرات ومواقع عسكرية أخرى بمطار جازان السعودي.
ولم يرد حتى الآن تأكيد من المملكة بوقوع الهجمات.