”علي محسن الأحمر“ يلتقي ”سلطان البركاني“ والأخير يصارح النائب ”هذه هي أولوياتي“

السبت 06 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر، السبت 6 يوليو/تموز، برئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركان، وناقش معه المستجدات على الساحة الوطنية.

وبحسب ”سبأ“ فقد تطرق اللقاء الذي حضره نائب رئيس المجلس محسن باصرة إلى الجهود المبذولة والترتيبات الجارية لاستئناف انعقاد جلسات مجلس النواب.

نائب الرئيس أكد حرص القيادة السياسية على تسهيل مهام انعقاد المجلس، لما لذلك من انعكاسات إيجابية لتفعيل مختلف السلطات في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتخفيف من معاناة اليمنيين.

وجدد الأحمر التأكيد على الحرص على تحقيق السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث بما يحقق إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاتجاه نحو بناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم الضامن لأمن واستقرار اليمن ومصالح الأشقاء والأصدقاء.

من جانبه، عبر رئيس مجلس النواب ونائبه عن تقدير المجلس لحرص واهتمام القيادة السياسية بدعم تفعيل دور البرلمان، مؤكدين بأن أولوية البرلمان العمل تحت قيادة رئيس الجمهورية من أجل استعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.