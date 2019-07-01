آخر الاخبار

هذا ما حدث «للحوثيين»عقب محاولة تسلل فاشلة بـ«الضالع» إعلان عاجل من التحالف بشان الطائرات «المسيّرة» التي أطلقتها المليشيا من صنعاء باتجاه المملكة الحوثيون يعلنون استهداف مطاري أبها وجازان بطائرات مسيرة اللواء «العرادة»:لا مهادنة مع من يحاول المساس بالامن وتقويض سكينة المجتمع بداية من ابنته وحتى زوجته.. تعرف على حكاية الأميرات الهاربات من حاكم دبي ”علي محسن الأحمر“ يلتقي ”سلطان البركاني“ والأخير يصارح النائب ”هذه هي أولوياتي“ تقرير استخباراتي غربي يكشف خفايا وأسباب بدء الامارات بسحب قواتها من اليمن شاذ جنسيا يسعى لرئاسة دولة عربية موقع ألماني: ماذا تفعل تركيا في ليبيا؟ انهيار تام في اليمن بعد 5 سنوات من الحرب (تقرير)

سبأفون .. أصالة وتواصل

شاذ جنسيا يسعى لرئاسة دولة عربية

السبت 06 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ وكالات
عدد القراءات 1928

أعلن شاذ جنسيا عزمه خوض انتخابات الرئاسة التونسية المقررة العام الجاري.

وأجرى "منير بعتور" أولى خطوات الترشح بإقرار الذمة المالية، وذلك تمهيدا لخوض غمار الانتخابات.

وكتب "بعتور"، عبر صفحته على "تويتر"، إنه "لمحاربة الفساد، علينا أن نبدأ بأنفسنا، وإنه وقع إقرار ذمته المالية في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كخطوة أولى للترشح".

ويرى مراقبون أن فرص "بعتور" في المنافسة قد تكون معدومة، خاصة أن الشعب التونسي يرفض الشذوذ الجنسي. كما ينص القانون التونسي على تجريم "الشذوذ الجنسي بالتراضي"، وعقاب مرتكبيها بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

المرشح الرئاسي، البالغ من العمر 48 عاما، تعرض للحبس 3 أشهر عام 2013 بسبب تلك المادة من القانون، بتهمة "ممارسة اللواط"، وهو يسعى لمناقشتها صراحة في المجتمع حيث يقول: "أطالب بإلغاء المادة 230 من القانون الجنائي التونسي، وهذا أمر أصرح به علنا ومن واجب كل المرشحين أن يتبنوا موقفا من هذا الأمر، وللشعب التونسي أن يختار إن كان يريد تجريم المثليين (الشواذ جنسيا) ووضعهم في السجن أو إن كان يريد إلغاء هذه المادة من القانون".

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

إقراء أيضاً
بداية من ابنته وحتى زوجته.. تعرف على حكاية الأميرات الهاربات من حاكم دبي
مذيعه في قناة الجزيرة تصدم الجميع بصورة عائلية .. مفاجئة
مواجهة نارية بين مذيعة الجزيرة ودبلوماسي سعودي ورجل أعمال بسبب القحطاني
السعودية ترفع صنم عملاق في جدة لنقل الثقافة الامريكية لزواره
كارثة تنتظر الأرض في 3 أكتوبر
هذه معايير جمال الرجل والمرأة بالعصور القديمة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس