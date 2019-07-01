أولمبياكوس اليوناني يضم المغربي العربي

هذا ما حدث «للحوثيين»عقب محاولة تسلل فاشلة بـ«الضالع» إعلان عاجل من التحالف بشان الطائرات «المسيّرة» التي أطلقتها المليشيا من صنعاء باتجاه المملكة الحوثيون يعلنون استهداف مطاري أبها وجازان بطائرات مسيرة اللواء «العرادة»:لا مهادنة مع من يحاول المساس بالامن وتقويض سكينة المجتمع بداية من ابنته وحتى زوجته.. تعرف على حكاية الأميرات الهاربات من حاكم دبي ”علي محسن الأحمر“ يلتقي ”سلطان البركاني“ والأخير يصارح النائب ”هذه هي أولوياتي“ تقرير استخباراتي غربي يكشف خفايا وأسباب بدء الامارات بسحب قواتها من اليمن شاذ جنسيا يسعى لرئاسة دولة عربية موقع ألماني: ماذا تفعل تركيا في ليبيا؟ انهيار تام في اليمن بعد 5 سنوات من الحرب (تقرير)
انضم المهاجم المغربي يوسف العربي، إلى صفوف أولمبياكوس اليوناني، لمدة 3 سنوات كما أعلن الأخير، من دون الكشف عن قيمة الصفقة.
ودافع العربي البالغ من العمر 32 عاما، عن صفوف الدحيل القطري في المواسم الثلاثة الماضية وفاز في صفوفه بكأس أمير قطر في مايو الماضي.
وبدأ العربي مسيرته في صفوف كاين الفرنسي عام 2008 وبقي في صفوفه حتى 2011 حيث انتقل إلى الهلال لموسم واحد وبعدها إلى غرناطة الإسباني الذي خاض في صفوفه 130 مباراة وسجل 44 هدفا قبل أن يتركه عام 2016.
وخاض العربي 37 مباراة دولية مع المغرب وسجل 15 هدفا.