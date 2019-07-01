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أولمبياكوس اليوناني يضم المغربي العربي

السبت 06 يوليو-تموز 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات
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انضم المهاجم المغربي يوسف العربي، إلى صفوف أولمبياكوس اليوناني، لمدة 3 سنوات كما أعلن الأخير، من دون الكشف عن قيمة الصفقة.

ودافع العربي البالغ من العمر 32 عاما، عن صفوف الدحيل القطري في المواسم الثلاثة الماضية وفاز في صفوفه بكأس أمير قطر في مايو الماضي.

وبدأ العربي مسيرته في صفوف كاين الفرنسي عام 2008 وبقي في صفوفه حتى 2011 حيث انتقل إلى الهلال لموسم واحد وبعدها إلى غرناطة الإسباني الذي خاض في صفوفه 130 مباراة وسجل 44 هدفا قبل أن يتركه عام 2016.

وخاض العربي 37 مباراة دولية مع المغرب وسجل 15 هدفا.

 

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