ليفاندوفسكي يغلق بابه في وجه ريال مدريد حتى 2023

السبت 06 يوليو-تموز 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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توصل نادي بايرن ميونيخ الألماني لاتفاق مع مهاجمه روبيرت ليفاندوفسكي من أجل تجديد عقده مع الفريق حتى صيف عام 2023، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الألمانية السبت.

وأكدت شبكة "سكاي" الألمانية أن جميع الاتفاقات انتهت ولم يتبق سوى توقيع اللاعب على عقود تجديده عقب عودته من عطلته الصيفية، رغم ارتباطه المتواصل بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في عدة مناسبات.