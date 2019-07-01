فضيحة تهز المنطقة .. رجل دين مشهور يتورط في علاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة

السبت 06 يوليو-تموز 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - وكالات

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كشفت وسائل إعلام اسرائيلية عن فضيحة مدوية كان بطلها رجل دين شهير ببلده مع امرأة متزوجة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن المحكمة بعد أن تأكدت من التهم المنسوبة للحاخام الكبير في دولة الاحتلال، شموئيل تال، قررت أنه يجب عليه الامتناع عن القيادة العامة، ومنعه من تقديم المشورة بشأن المسائل الشخصية للنساء أو لقائهن.

وقالت المرأة التي أقام الحاخام علاقة معها بحسب التقرير: إنها كانت تذهب إليه للحصول على المشورة بسبب مشكلات مع زوجها ولكنه أقنعها بالطلاق منه من أجله.

وأضاف التقرير أن هناك سيدات أخريات اتهمن الحاخام بجرائم جنسية مشابهة، فضلًا عن تبادل مواد إباحية معهن تم العثور عليها في حاسوبه الشخصي.