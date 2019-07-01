فتوى سعودية لعالم شهير حول الصلاة تفجر غضب السعوديين

السبت 06 يوليو-تموز 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - وكالات

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أشعلت فتوى لأحمد الغامدي، الرئيس السابق لهيئة المعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة، بأن صلاة الجماعة من السنة ولا إلزام لإغلاق المحال وقت الصلاة، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الغامدي في مقابلة على قناة MBC: "سبق أن طرح هذا الموضوع (إغلاق المحال وقت الصلاة) تكرارًا ومرارًا وهو من حيث النظرة الفقهية الشرعية مرتبط بمسألة وجوب صلاة الجماعة من عدمها، وهذه المسألة معروفة عند الفقهاء وهي مسألة مختلف بها بين المجتهدين،.

فمن العلماء من قال وجوب صلاة الجماعة ومنهم من قال بغير ذلك.."

وأضاف: "أقرب الأقوال ما رجحه عامة الفقهاء والمحققون وهو القول بأنها سنة مؤكدة، على هذا ينسحب الحكم على المحال، فلا يكون إغلاق المحال له وجاهة شرعية لأن من بقول بوجوب إغلاق المحال ينطلق من القول بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

." وتابع: "إذا قلنا إن صلاة الجماعة في المساجد واجبة فإنه يجب على ضوء هذا القول أن تغلق المحال لأنهم يرون أن هناك ارتباط مع أنه حتى القائلون بالوجوب ليس هناك ارتباط بين الإغلاق وبين الوجوب فإنه قد يكون الأمر واجبا ولكنه متروك إلى عمل الناس، لا يترتب عليه سلوك من الحاكم أو من السلطة أن تلزم الناس بالإغلاق، ومع هذا فإن القول الصحيح.

والراجح هو قول عامة فقهاء المسلمين هو أنها سنة وعلى هذا لا ينبغي إلزام الناس بإغلاق المحال لأمر مندوب إليه.." وأثارت فتوى رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة سابقًا، جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، واعتبرها البعض "كسرًا للتابوهات الشرعية".

بينما هناك من دعمه في الرأي قائلاً إن القول بعدم وجوب صلاة الجماعة هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، وبالإمكان الأخذ بفتوى الوجوب، لكن ستبقى المسألة خلافية لا يجوز الإنكار على من أخذ بالرأي الآخر.

فيما استغرب مغرد الفتوى، وقال: "وقد رأيت بعيني من يأكل الأسف قلبه ومشاعره على فوات تكبيرة الإحرام أو صلاة النافلة القبلية أو فوات أرباح الصف الأول ، ورأيت في المقابل من تفوته صلاة الجماعة بأسرها ولا يجد أدنى هم لفجائع ما هو فيه ( ومالجرح بميت إيلام".