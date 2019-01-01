إذاعة حوثية تعلن جمع 73 مليوناً تبرعات لحزب الله

السبت 06 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت إذاعة "سام" المحلية التابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران أمس، جمع 73 مليون ريال حصيلة الحملة التي أطلقتها بعنوان "من يمن الإيمان لمقاومة لبنان".

وكانت جماعة الحوثي قد أطلقت حملة تبرعات لدعم ميليشيات حزب الله البناني بالأموال، في الوقت الذي تتجاهل فيه الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها اليمنيون في مناطق سيطرتها، حيث تم وقف مرتباتهم منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

واعتبرت الإذاعة أن الحملة تأتي في إطار “مبادلة الوفاء بالوفاء” بين الحوثيين وحزب الله اللبناني.

واطلقت الإذاعة الحملة مصحوبةً بمقاطع من خطب حسن نصر الله، وأخرى لعبدالملك الحوثي يشيد فيها بمواقف حسن نصر الله وميليشيات حزب الله المساندة لميليشيات الحوثي.

يذكر أن المشرف على الإذاعة حمود شرف الدين هو قيادي حوثي وعضو في الهيئة الإعلامية للحوثيين، وأحد مقاتلي الميليشيات الحوثية. وقد تلقى عدة دورات تدريبية عسكرية على أيدي خبراء من حزب الله والحرس الثوري الإيراني.